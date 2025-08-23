ДомойАвтоновости сегодняМинивэн Toyota Sienta стал модульной микро-комнатой на колесах

Минивэн Toyota Sienta стал модульной микро-комнатой на колесах

Toyota обновила популярный семиместный минивэн Sienta в конце 2024 года, улучшив его вместительность, дизайн и техническую сторону. А теперь дочернее ателье этого автопроизводителя Modellista представило для «Сиенты» новый комплект доработок, позволяющий владельцам таких автомобилей наслаждаться отдыхом на природе в более расслабленной обстановке.

Обновления Sienta, превращающие ее в мини-кемпер, получили название Juno. Разработка Modellista подразумевает трансформацию задней части машины в подобие небольшой комнаты, которую благодаря модульной конструкции можно обставить так, как хочется владельцу.

250823 29281 1 SgAJ1 1

На выбор покупателя представлено сразу четыре тематических пакета: Chill, Refresh, Focus и Comfort, которые подходят как для спокойного отдыха, так и для комфортной среды для работы. 

Отдельные элементы мебели, такие как сиденья, скамейки и табуреты можно приобрести отдельно и даже выбрать их цвет в зависимости от предпочтения покупателей. 

250823 29281 6 umI6B 1
Кемпер-пакет Toyota Sienta Juno

В основе кемпера Sienta Juno лежит гибридная модель Sienta Hybrid Z, которая продается как в переднеприводной, так и полноприводной модификации E-Four. Цены на такие автодома в Японии уже объявлены.

Toyota собирается просить за них от 3 миллионов 654 тысяч 200 до 3 миллионов 852 тысяч 200 иен или 2 миллиона – 2,1-миллиона рублей по действующему курсу валют.

81cb57e45c414ccc8f6847dc9091b142

Отдельные тематические пакеты для уже приобретенных машин обойдутся покупателям в сумму от 165 тысяч до 330 тысяч иен (90 – 180 тысяч рублей). 

Фото:Modellista

