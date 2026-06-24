Блогер-плотник сделал для сына из дерева Lamborghini Urus, как у Криштиану Роналду

Фото: скриншот с канала ND – Woodworking Art

Футболист Криштиану Роналду, который в последние недели является одним из самых обсуждаемых персон чемпионата мира по футболу 2026 года, обладает большим автопарком, среди которых, разумеется, есть экзотический кроссовер Lamborghini Urus.

Об этой машине мечтают многие, в том числе сын блогера-плотника, ведущего канал на YouTube «ND – Woodworking Art». Этот умелец уже прославился в интернете своими проектами культовых машин, выполненных из дерева в миниатюре, но с недавних пор он начал делать из этого же материала полноразмерные автомобили.

Специально для своего сына умелец решил создать собственными силами копию Lamborghini Urus Криштиану Роналду, причем в близком к реальному кроссоверу масштабе, но, разумеется, с электромотором, а не двигателем V8, как в оригинале.

Фото: скриншот с канала ND – Woodworking Art

Сборка началась с изготовления индивидуального стального шасси. Затем мастер разработал полноценную подвеску, после чего установил электромотор и задний мост. Уже на этом этапе проект выглядел как настоящий автомобиль.

Настоящая магия началась позже, когда поверх металлической основы стали появляться деревянные кузовные панели. Каждая деталь тщательно вырезалась вручную, повторяя фирменные линии и пропорции Lamborghini Urus. В результате компактный автомобиль получил узнаваемый агрессивный дизайн с характерными угловатыми формами кузова.

Фото: скриншот с канала ND – Woodworking Art

Вместо традиционной штамповки металлических кузовных панелей или изготовления деталей из стеклопластика мастер использовал массивные деревянные заготовки.

С помощью бензопилы и столярного инструмента он постепенно превращал грубые деревянные блоки в узнаваемые элементы кузова Lamborghini Urus с его агрессивными гранями и характерными угловатыми формами. Наблюдать за тем, как обычный кусок дерева шаг за шагом становится гладкой аэродинамической панелью кузова, оказалось не менее интересно, чем за процессом сборки самого автомобиля.

Фото: скриншот с канала ND – Woodworking Art

Автор проекта самостоятельно изготовил деревянный руль, установил оригинальные сиденья с декоративной стежкой, выполненные из дерева, а также оснастил машину полностью рабочими светодиодными фарами и задними фонарями. В результате миниатюрный Urus выглядит не просто как детский автомобиль, а скорее как эксклюзивный предмет дизайнерского искусства на колесах.

Это даже не первый раз, когда ND – Woodworking Art покоряет интернет своими невероятными поделками. В 2022-м году мы рассказывали, что этот блогер создал из дерева точную копию Toyota Camry XV70, а годом ранее ему удалось выстрогать из дерева Land Rover Defender 110 в миниатюре.