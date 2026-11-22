Компания Polaris подготовила для европейского рынка необычную версию утилитарного мотовездехода Ranger. Вместо высокой мощности и спортивных настроек модель получила дизельный мотор Kubota, закрытую кабину и оборудование для работы в сложных погодных условиях. Ranger Diesel Nordic Pro 2027 года рассчитан прежде всего на фермеров, лесников и владельцев больших участков.

В основе машины лежит трехцилиндровый дизельный двигатель Kubota объемом 898 куб. см с жидкостным охлаждением. Его мощность составляет 25 л.с. Это скромный показатель для современного UTV, однако разработчики делали ставку не на скорость, а на тягу и практичность. Мотовездеход способен буксировать прицеп массой до 1134 кг, а грузовая платформа с гидравлическим усилением подъема рассчитана на перевозку до 454 кг.

В оснащение входят подключаемый полный привод, автоматическая трансмиссия второго поколения, электронный усилитель рулевого управления, торможение двигателем и система контроля спуска. Дополняют конструкцию 27-дюймовые внедорожные шины и дорожный просвет 305 мм. Все это должно помочь Ranger передвигаться по грязи, грунтовым дорогам и пересеченной местности с грузом.

Главная «фишка» версии Nordic Pro – заводская закрытая кабина с отопителем, обогревом лобового стекла и дополнительной шумоизоляцией. Боковые окна получили механические стеклоподъемники, поэтому открывать их придется вручную. Также предусмотрены откидывающееся наружу ветровое стекло и место для хранения вещей под сиденьем. Кабина и ее оборудование устанавливаются на заводе, а не собираются владельцем из отдельных аксессуаров.

Одновременно Polaris решила обновить и другие утилитарные модели к 2027 году. Ranger 570 переименовали в Ranger 600. Он получил трансмиссию второго поколения, переключение передач с усилием на 50% меньше, улучшенный электроусилитель руля, цветной дисплей и встроенный ограничитель скорости.

Похожие изменения затронули квадроциклы Sportsman: прежняя версия 570 теперь называется Sportsman 600. Для нее предусмотрели ограничитель скорости, а исполнение SP дополнительно получило выбор режимов движения. Во всей линейке появились новые варианты окраски.

Продавать новый Polaris Ranger Diesel Nordic Pro будут исключительно в Европе. Сколько будет стоить такой мотовездеход пока не объявлено.

Между тем, в сегменте внедорожной мототехники вскоре может произойти интересное пополнение. Ранее мы сообщали о том, что Honda рассматривает возрождение мотоцикл для бездорожья CT50 Motra.