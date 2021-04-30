Блогер выстругал из дерева копию Land Rover Defender 110

Фото: скриншот с YouTube

Вьетнамский столяр и автор YouTube-канала Woodworking Art опубликовал новый видеоролик, в котором показал процесс работы над копией внедорожника Land Rover Defender, выполненной из дерева. За несколько дней видео собрало более 100 тысяч просмотров.

Ранее этот же блогер отметился популярными роликами, в которых изготавливал из дерева внедорожник Toyota Land Cruiser 200, гиперкар Bugatti Chiron и даже российский люксовый седан Aurus Senat.

В 13-минутном видео вьетнамский умелец продемонстрировал многочасовую кропотливую работу. В основе копии Defender 110 лежит цельный деревянный брусок, который благодаря «прямым» рукам мастера, фрезерного станка, дрели и шлифовальной машинки превратился в компактный вариант британского внедорожника.

Мелкие детали экстерьера автомобиля, включая решетку радиатора, оптику, рельеф капота, а также рисунок протектора, изготавливались с помощью долото. Таким же образом был воссоздан интерьер британской модели.

В итоге получилась полноценная копия Land Rover Defender 110 с функциональными элементами и вращающимися колесами, которая вошла в копилку выдающихся произведений вьетнамского мастера.

Напомним, оригинальный Land Rover Defender 110 сейчас продают в России по цене от 4 миллионов 240 тысяч рублей.