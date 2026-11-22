Неофициальный цифровой рендер обновленного Toyota Land Cruiser 250

Toyota близка к плановому рестайлингу внедорожника Land Cruiser 250, занимающего одно из ключевых мест в семействе «Ленд Крузер». Как может поменяться с обновлением этот автомобиль, недавно показали независимые художники.

Цифровой дизайнер AutoYa опубликовал серию рендерных изображений, демонстрирующих потенциальные перемены в экстерьере «двухсот пятидесятого». Судя по ним, машина может обзавестись всего одной сильно заметной экстерьерной обновкой – другими фарами.

Неофициальный цифровой рендер обновленного Toyota Land Cruiser 250

Если раньше в Land Cruiser 250 горизонтальные полосы дневных ходовых огней соседствовали с основным прямоугольными блоками фар, то в обновленной версии внедорожнику могут достаться вертикальные кластеры, состоящие из трех светодиодных световых элементов, которые дополнят черные декоративные горизонтальные вставки. Эти изменения, вероятно, заставят Toyota также слегка пересмотреть конструкцию переднего бампера.

Что касается кормы, то ее на рендерах не показали, но рестайлинг, скорее всего, приведет к тому, что изменению подвергнется графика задних фонарей автомобиля.

Неофициальный цифровой рендер обновленного Toyota Land Cruiser 250

Но если к задней части машины остались вопросы, то к салону их нет. Независимые художники полагают, что внутри обновленный Land Cruiser 250 разживется отдельно стоящим дисплеем цифровой комбинации приборов, утопленным вглубь торпедо ближе к лобовому стеклу, а также увеличенным планшетным тачскрином мультимедийной системы, в который будет «вшито» управление климат-контроля.

Ни о каких технических изменениях в рестайлинговом Toyota Land Cruiser 250 информации нет, но вместе с незначительными переменами в экстерьере и интерьере внедорожник может обзавестись подключаемой гибридной системой.

Ранее она уже успела достаться его старшему брату Land Cruiser 300, который приобрел систему i-Force Max PHEV, состоящую из 3,5-литрового битурбированного бензинового мотора V6 и электромотора. Совокупная отдача такой связки составила до 464 лошадиных сил и 790 Нм. На электротяге такие «трехсотые» проезжают в среднем до 30 км.

Сейчас единственной гибридной модификацией Toyota Land Cruiser 250 является система i-Force Max HEV, в которой 2,4-литровый бензиновый турбомотор T24A-FTS работает в связке со встроенным между ДВС и трансмиссией электрическим двигателем.

Суммарная отдача такого тандема достигает 330 лошадиных сил и 630 Нм, а аккумулятора емкостью 1,9 кВ/ч хватает лишь для кратковременного движения на электрической тяге, но никак не для полноценной езды в режиме электрокара.

Ранее Дейли-Мотор рассказывал, что Toyota собирается вернуть в продажу в Японии дизельную версию Land Cruiser 250 в ответ на выход нового Mitsubishi Pajero, который будет продаваться только в «тяжелотопливной» версии и, как стало известно ранее, уже начинает постепенно переманивать покупателей у «двухсотпятидесятого».