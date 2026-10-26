Индиец собрал самодельную Lamborghini Huracan: мотор от Suzuki, а запчасти со свалки

Умельцы, способные создавать автомобили из всего, что попадется под руку, есть не только в России. Подтверждение этого тезиса – история из Индии, где местный 26-летний инженер из индийского штата Керала построил работающую копию Lamborghini Huracan. Причем использовал для этого бывшие в употреблении запчасти со свалок, листовой металл и стекловолокно.

Работа над автомобилем проходила в семейном гараже. Инженер по имени Бибин занимался проектом после основной работы, а родственники помогали ему с отдельными деталями.

К примеру, отец инженера вырезал элементы из старых зеркал, чтобы изготовить зеркала заднего вида для самодельного суперкара.

При создании кузова использовались переработанный листовой металл, стекловолокно и детали от старых автомобилей. Автор проекта стремился максимально приблизить внешний вид машины к Lamborghini Huracan. Среди особенностей конструкции – двери с механизмом подъема, стилизованный под Lamborghini руль и устройство для подъема передней части автомобиля.

Техническая начинка оказалась значительно скромнее внешности. Вместо высокопроизводительного двигателя Lamborghini Бибин установил мотор от компакта Suzuki Alto. Колеса также позаимствовали у компактного автомобиля. В результате получилась машина, которая способна передвигаться самостоятельно, хотя ее динамические характеристики и ходовые качества, естественно, несопоставимы с оригинальным суперкаром.

Салон самодельной Lamborghini также оказался без претензий на роскошь. Сиденья остались даже без тканевой обивки, а все, что располагается вокруг, сложно охарактеризовать цензурными словами.

Но, самое главное, у индийца получилось – воплотить в жизнь полноценную движущуюся реплику практически с нуля и при мизерном бюджете (всего около 120 тысяч местных рупий или примерно 165 тысяч рублей), а также доказать, что если ты не можешь что-то купить, то у тебя есть шанс создать это собственными руками.

Проект еще далек от стадии полной готовности. По оценке его автора, до финального результата ему осталось завершить еще 20-30% работ. Что после этого он собирается делать со своим детищем, индийский умелец пока не знает.

Ранее в этом году Дейли-Мотор рассказывал о другой необычной реплике легендарной модели Lamborghini: из Pontiac Fiero сделали копию суперкара Gallardo и выставили на продажу по цене Lada Iskra.