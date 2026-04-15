Полицейский Lamborghini для экстренной перевозки органов: это поистине особенный автомобиль

Фото: Automobili Lamborghini

Итальянская полиция ездила на Lamborghini Huracan на протяжении определенного времени, но, несмотря на снятие его с конвейера, один из экземпляров этого суперкара все еще остается в строю. И дело в том, что на него возложена важная миссия – спасать людей.

Конкретно этот Lamborghini Huracan является «героем» во всех смыслах этого слова. Машина используется полицией для экстренных ситуаций при транспортировке органов. К примеру, одной из нашумевших в сети историй о нем является перевозка почки из Рима в Падую (расстояние около 500 км) всего за 3 часа.

Автомобиль специально оборудован для этого и оснащен холодильной установкой, предназначенной для хранения органов, которые готовятся к трансплантации.

Фото: Automobili Lamborghini

Несмотря на то, что автомобиль накатал очень большой пробег по меркам суперкаров, проехав уже более 220 тысяч километров, списывать его, похоже, никто не собирается.

Машина продолжает использоваться полицейскими в том числе для патрулирования дорог как надежная рабочая лошадка.

Но когда требуется доставить что-то поистине ценное, Huracan быстро преображается в «ракету на колесах», для которой скорость является главным приоритетом. Собственно, это как раз то, для чего он и был построен. Так что в каком-то смысле итальянская полиция продолжает использовать автомобиль по назначению.