Toyota Camry XV70 из дерева: процесс показали на видео 

Создателем деревянного варианта одной из самых популярных моделей на планете является автор YouTube-канала Woodworking Art – Чыонг Ван Дао из Вьетнама, профессионально занимающийся плотничеством. Ранее он успел отметиться в Сети множеством проектов, включая выполненные из дерева копии Land Cruiser 200, Audi Q7, Land Rover Defender 110 и Lamborghini Aventador S.

На этот раз вьетнамский плотник решил выстругать деревянный вариант Toyota Camry. Несмотря на то, что мелких деталей в экстерьере седана D-класса оказалось значительно меньше, чем, к примеру, в проектах спорткаров, реализовать задумку для мастера было отнюдь не проще.

Дело в том, что актуальное, восьмое по счету поколение Camry (кузов XV70) обладает самой спортивной внешностью за всю историю модели. Дизайнеры Toyota нарочито использовали в экстерьере 4-дверки сложные линии, которые придали автомобилю агрессивности. Однако воплотить такой кузов дереве оказалось не так просто.

Деревяная Toyota Camry получила множество проработанных деталей, включая радиаторную решетку, которая выглядит практически как настоящая. Двери, капот и багажник автомобиля способны открываться и закрываться, а колеса крутиться. Реализована даже подвеска.

По словам автора проекта на превращение деревянного бруска в копию Toyota Camry у него ушло порядка 35 дней. В качестве материала для модели послужила фокиения – пряморастущее вечнозеленое дерево с супротивными чешуевидными листьями и пирамидальной кроной из семейства кипарисовых.

В видеороликах вьетнамского блогера ничего не говорится о том, что его проекты продаются. Тем не менее, при желании можно написать ему на почту с предложением купить тот или иной вариант автомобиля. От щедрых предложений он наверняка вряд ли откажется.