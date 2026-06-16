Дизайн нового Suzuki Jimny переосмыслили с оглядкой на ретро

Фото: Cal’s Motor

Прошлой осенью Suzuki внесла ряд изменений в свой популярный рамный внедорожник Jimny. Доработки свелись к появлению у этой модели адаптивного круиз-контроля. Из-за радарного датчика, установленного в переднем бампере, автопроизводитель даже рекомендовал покупателям внедорожника избегать тюнинга его передней части кузова. Однако это не остановило местную фирму Cal’s Motor, известную своими модификациями японских автомобилей в американском стиле, внести в «Джимни» ряд крупных доработок.

Вдохновленный классическими американскими внедорожниками, автомобиль получил название Beas+ и разительно отличается визуально от обычного 3-дверного Jimny.

Основные изменения включают обновленную квадратную хромированную решетку радиатора и светодиодные фары, а также хромированные бамперы и колпаки колес. Этого оказалось достаточно, чтобы начать путать машину с Chevrolet K5 Blazer, выполненную в миниатюре.

Разработчики боди-кита утверждают, что он установлен таким образом, чтобы не мешать радарным датчикам адаптивного «круиза», тем самым не портя безопасность автомобиля.

Дополнительно в версии Beas+ для Jimny доступно сразу семь вариантов окраски кузова: песочный, оливково-зеленый, черный, серебристый, сланцево-серый, дельфиново-синий и тропический желтый.

В агрегатную сторону автомобиля изменения не вносились, поэтому внедорожник сохранил свой заводской полуторалитровый бензиновый мотор K18B, выдающий 102 лошадиные силы мощности. Помогать ему, как и прежде, будет 5-скоростная МКПП или 4-диапазонный «автомат».

Стоимость боди-кита Beas+ для Suzuki Jimny пока не объявлена.

Между тем, ранее эта модель пережила не менее экстремальное обновление, которое подготовило для нее другое известное японское тюнинг-ателье Beyond.Japan. Специалисты этой фирмы смогли за 74 тысячи 800 иен (около 35 тысяч рублей) стилизовать внешний вид автомобиля под облик легендарного внедорожника-ветерана Toyota Land Cruiser 70.