Suzuki запретила владельцам «лазить» в передний бампер Jimny

Текст: Ростислав Архипов
менее 3 мин. чтения

С момента запуска четвертой генерации Suzuki Jimny этот популярный японский вседорожник стал мировым бестселлером. Однако машина оснащена с завода громоздким передним бампером, который любители бездорожья при покупке меняют первым делом на более компактный. 

Однако после обновления японской версии «Джимни», получившей полный набор систем безопасности ADAS, передний бампер стал зоной, модификация которой запрещена.

Владельцы машин жалуются на то, что теперь автопроизводитель прямо указывает в руководстве по эксплуатации, что менять заводской бампер на неоригинальный нельзя.

Напомним, премьера обновленной версии Suzuki Jimny в Японии состоялась прошлой осенью. Модернизация привела к тому, что внедорожник обзавелся новыми активными системами безопасности, такими как система помощи при торможении, предотвращения выезда за пределы полосы движения и адаптивный круиз-контроль.

Что касается аппаратной части, то для всего этого в передний бампер были интегрированы радарные датчики, которые используются для сбора информации о впереди идущем автомобиле и активации новых систем безопасности.

В руководстве по эксплуатации обновленных Jimny черным по белому написано, что менять бампер на неоригинальный запрещено. Более того, эту деталь нельзя даже красить. Это может привести к преломлению или ослаблению радарных волн, что вызывает сбои в работе систем безопасности или даже их отказ.

Вряд ли это предостережение остановит истинных фанатов офф-роуда. Однако в случае, если изменение в конструкции машины заметит дилер, автомобиль лишится заводской гарантии.

Фото:Suzuki
Ростислав Архипов
редактор и автор Daily-Motor.Ru с 2021 года. Окончил ЛГУ им. Пушкина в Санкт-Петербурге по специальности «Журналистика». До прихода в редакцию Daily-Motor.Ru работал в одном из крупных печатных изданий Петербурга. Специализируется на мониторинге информационной повестки, анализе и подготовке статей, касающихся автомобильной тематики.

Читайте также:

Последние новости:

Загрузить больше

