Beyond.Japan переосмыслила дизайн Suzuki Jimny с оглядкой на Toyota Land Cruiser 70

Фото: Beyond.Japan

В некоторых странах есть свой культовый компактный рамный внедорожник. В США это, например, Jeep Wrangler, а в Японии это звание принадлежит Suzuki Jimny. Этот компактный «вездеход» пользуется большой популярностью не только среди покупателей, о чем мы неоднократно писали, но и среди местных тюнинг-компаний.

Одна из них под названием Beyond.Japan накануне представила переосмысление дизайна «Джимни». В своей работе тюнеры опирались на внешний облик другого культового рамного внедорожника «Страны восходящего солнца» – Toyota Land Cruiser 70.

Beyond.Japan уже давно продает различные запчасти для модернизации Suzuki Jimny, но теперь этот магазин деталей собрал автомобиль целиком. И у него получилось нечто особенное.

Фото: Beyond.Japan

Благодаря комплекту доработок, который продается в Японии по цене от 74 тысяч 800 иен (примерно от 35 тысяч рублей), внешний вид машины можно стилизовать под Toyota Land Cruiser 70.

Внешнее оформление автомобиля в ретро-стиле достигается за счет демонтажа оригинальных бамперов Jimny, установки стальной защиты днища, а также особой накладки на радиаторную решетку.

Дополнительного шарма машине придают хромированные колесные диски, обутые во внедорожные покрышки Toyo Open Country R/T, а также небольшой лифт подвески и цветные наклейки на боковинах кузова.

Фото: Beyond.Japan

Все эти изменения в совокупности превращают экстерьер классического 3-дверного Suzuki Jimny в нечто очень похожее на ветерана-внедорожника Toyota Land Cruiser 70, выпускающегося с середины 80-х и, похоже, не собирающегося покидать конвейер.

Интересно, но недавно сам Toyota Land Cruiser 70 прошел через крупную модернизацию от сторонней компании Limited Chitose, о чем мы подробно рассказывали буквально на днях. Для машины придумали боди-кит Rick’s, в котором «семидесятка» становится еще более продвинутым вездеходом, ориентированным на оффроуд и путешествия по бездорожью.