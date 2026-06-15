Nissan может возродить знаменитый квадратный хэтчбек Cube на новой технологичной платформе

Фото: Nissan

Nissan остановил выпуск своего экстравагантного квадратного хэтчбека Cube в 2019 году, оставив эту модель без идейного преемника. Если на первых порах эта модель была обычной 5-дверкой без каких-либо изяществ, то в последних поколениях приобрела статус культовой JDM-модели за свой необычный форм-фактор.

Сейчас в автомобильных кругах ходят разговоры о том, что Nissan задумался о возвращении Cube. Правда, уже с совсем другой технической идеологией.

В основу этого проекта, если верить инсайдерским утечкам, может лечь концепт-кар Teatro for Dayz (на иллюстрациях к этой статье) – компактвэн с оквадраченной формой кузова и необычной линией остекления. Этот прототип был представлен еще в 2015 году и уже тогда позиционировался прессой как прообраз следующего поколения Cube, на тот момент активно сходившего с конвейера.

Машина получила симпатичный дизайн, двойные сдвижные двери и гибкое внутреннее пространство.

Фото: Nissan

Но если с дизайном все плюс-минус понятно, то в технической части этого проекта могут произойти сюрпризы. Если новому «Кубу» дадут «зеленый свет», то машина будет оснащаться двумя вариантами силовых агрегатов. В качестве первого может выступить гибридная система e-Power, которая, как ожидается, включит в себя 1,5-литровый ДВС. Что касается альтернативы, то ей окажется полноценный электромотор.

В качестве прямого конкурента нового Nissan Cube, если такой автомобиль действительно появится в продаже, выступит Toyota Roomy, который также готовится к крупной модернизации. Ожидается, что премьера этой новинки «Ниссан» состоится в 2028 году (примерно в то же самое время, что и дебют обновленного оппонента от «Тойоты»).

Это не единственная новинка Nissan, которая появится в продаже в Японии в ближайшие годы. Ранее сообщалось о готовящейся праворульной модификации внедорожника Patrol Y63, которую недавно заметили во время тестов в Австралии.