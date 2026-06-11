Новый Nissan Patrol Y63 впервые сфотографировали в праворульной версии

Фото: соцсети

Осенью 2024 года Nissan представил новое поколение внедорожника Patrol. Машина оказалась построена на той же платформе, что и премиальный Infiniti QX80, увеличившись в размерах, сильно изменившись внешне и технически.

С тех пор автомобиль вышел в продажу на Ближнем Востоке и в США, где его предлагают под именем Armada. А теперь, похоже, Patrol Y63 готовится выйти на новый для себя рынок – Австралии, где левостороннее движение, что подразумевает наличие правого руля.

Снимки машины были сделаны в штате Виктория. В объектив фотошпионов попал внедорожник, окрашенный в белый цвет Everest и оснащенный колесами Platinum.

Фото: соцсети

Внедорожник буксировал двухосный фургон Jayco Discovery Outback, который, судя по информации из паспортных характеристик, обладает длиной 5,4-метра и весом почти 2 тонны. По фото сложно сказать, установлено ли на испытательном фургоне какое-то дополнительное оборудование, которое могло бы увеличить его вес или габариты.

Машине положен новый 3,5-литровый бензиновый мотор V6 с двойным турбонаддувом, который пришел на смену 5,6-литровому V8.

Актуальный Patrol/Y63, предлагаемый в США, обладает тормозной буксировочной способностью до 3855 кг, что стало заметным улучшением в сравнении с моделью предыдущего поколения Y62 (3500 кг).

Фото: соцсети

Сейчас Nissan Patrol/Armada не имеет праворульной версии ни в одной из стран, где он продается. Но в прошлом году компания анонсировала планы по запуску такого автомобиля на родине, в Японии, правда, там он появится только в 2027 году.

Напомним, ранее представители «Ниссан» не исключали, что их флагманский внедорожник в ближайшем будущем может обзавестись подключаемой гибридной или даже полностью электрической модификацией.

По словам топ-менеджера компании Антонио Лопеса, которого мы цитировали в конце прошлого года, автопроизводитель не торопится решать этот вопрос и лишь готовит почву для перевода машины на электротягу, когда этого потребуют международные правила или когда на такие автомобили появится большой спрос со стороны покупателей.