Новый Toyota Roomy и его родной брат от Daihatsu станут похожими на Alphard

Текст: Алексей Шмидт
Раскрыты сроки премьеры двух новых компакт-каров Toyota Group и визуальные подробности об этих проектах

С момента своего дебюта Toyota Roomy и его брат-близнец Daihatsu Thor продаются внушительными тиражами. И тот факт, что они уже заметно устарели, не помеха.

Впрочем, в ближайшие годы эти модели все же ждет крупная модернизация, которая может сильно повлиять на их дизайн и техническое оснащение. 

Как сообщает инсайдерский портал «Best Car», в новой генерации Toyota Roomy и Daihatsu Thor получат совершенно новую внешность.

Снимок экрана 2026 02 03 в 10.08.00
Toyota Roomy/Daihatsu Thor нового поколения (спекулятивный рендер)

Передняя часть их кузовов примерит массивную решетку радиатора, напоминающую ту, что ставится на флагманский минивэн Alphard.

Помимо нее машинам достанутся бумерангообразные дневные ходовые огни, узкие блоки фар, спортивные бамперы и большие кластеры задних фонарей, соединенные узкой светящейся полосой.

Снимок экрана 2026 02 03 в 10.08.13
Toyota Roomy/Daihatsu Thor нового поколения (спекулятивный рендер)

Самым большим техническим изменением автомобилей станет пересмотренная подвеска, которая улучшится с точки зрения ездового комфорта и устойчивости на дороге. 

Никаких подробностей о том, как поменяется агрегатная линейка Roomy и Thor, пока нет.

По информации японских журналистов, официальная премьера новых Toyota Roomy/Daihatsu Thor может состояться уже этой осенью. При этом продавать машины нынешней итерации, по слухам, будут вплоть до 2028 года (вероятно, параллельно с новыми).

Фото:Best Car

