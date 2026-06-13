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На базе Corolla Cross: каким будет новый нерамный пикап Toyota

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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На базе Corolla Cross: каким будет новый нерамный пикап Toyota
Рендер: APOLLO NEWS SERVICE

На протяжении последних месяцев в автомобильной индустрии активно ходят разговоры о том, что Toyota готовит свой первый легковой пикап, который будет базироваться на несущем кузове (кроссовера Corolla Cross), а не на рамном шасси. 

Недавно эти слухи подтвердились. Машину заметили во время тестов на дорогах Бразилии в камуфляжной маскировке. 

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Несмотря на то, что сама Toyota пока не давала никаких комментариев относительно этого проекта, есть информация, что машина практически готова к премьере и вскоре поступит в продажу (ориентировочно в 2027 году), а ее сборку наладят на местном предприятии Toyota. Пока непонятно, станет ли эта модель исключительно локальным продуктом, или же со временем ее начнут продавать за пределами Латинской Америки.

Как может выглядеть этот автомобиль без камуфляжа, в котором все видели его недавно, показали цифровые художники издания «Carview». Рендеры создавались с оглядкой на тестовые прототипы и современный фирменный стиль японского автопроизводителя, используемый в модели Corolla Cross.

На базе Corolla Cross: каким будет новый нерамный пикап Toyota
Рендер: APOLLO NEWS SERVICE

Новый легковой пикап Toyota, если верить получившимся изображениям, будет иметь узкие фары со светодиодным обрамлением дневных ходовых огней, шестиугольную решетку радиатора с внутренним рисунком в виде ячеек, а также массивный бампер с пластиковыми декоративными вставками по краям и противотуманными фонарями.

Боковины кузова «утилитарника» на рендерах выглядят более угловатыми, чем у соплатформенного кроссовера, а задняя часть машины занята компактным открытым грузовым отсеком, который удалось втиснуть за счет удлинения кузова (но, очевидно, не колесной базы).

Ожидается, что с появлением в продаже новый легковой пикап Toyota расположится на ступеньку ниже рамного Hilux, а самим автомобилем за счет «кроссоверной», а не внедорожной платформы можно будет управлять как легковым.

В качестве силовой установки машина может получить 2-литровый ДВС или гибридную систему на базе 1,8-литрового бензинового мотора. Кроме того, не исключается вариант, при котором пикап, созданный на платформе Corolla Cross, будет иметь подключаемый вариант бензиново-электрической установки (PHEV) и систему полного привода E-Four.

С запуском в продажу новый легковой пикап Toyota должен составить конкуренцию таким моделям, как Fiat Toro, Chevrolet Montana, Renault Niagara и Ford Maverick.

Между тем недавно стало известно, как Toyota удалось сделать цену на свой новый компактный рамный внедорожник Land Cruiser FJ в Японии доступной (от 4,5-миллиона иен или 2 миллионов рублей).

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