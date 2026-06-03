Новый легковой пикап Toyota на базе Corolla Cross впервые попал в объективы фотошпионов

Фото: BlogAuto

О том, что Toyota готовит некий новый пикап, который будет использовать не рамное шасси, а несущий кузов, стало известно еще несколько лет назад. Но всякий раз, когда такие слухи появлялись в прессе, японский автопроизводитель их никак не комментировал. Однако накануне все стало понятно и без заявлений компании.

В Бразилии удалось запечатлеть предсерийный вариант пикапа Toyota, базирующегося на платформе кроссовера Corolla Cross. Ожидается, что такой автомобиль будет представлен уже в ближайшее время. Его выпуск наладят на мощностях завода «Тойоты» в Сорокабе (Бразилия). В модельной линейке японского бренда машина расположится на ступеньку ниже Hilux.

Как видно на шпионских фото, опубликованных порталом «BlogAuto», новый пикап будет иметь несущий кузов и двойную кабину, точно повторяя схему своих потенциальных конкурентов в лицах Fiat Toro, Ford Maverick и Renault Niagara. Все они представляют собой новый формат утилитарных машин, которые разработаны на базе современных кроссоверов, а не внедорожников на раме.

По слухам, в основе нового легкового пикапа Toyota лежит та же платформа TNGA, на которой построен «паркетник» Corolla Cross. Единственным отличием между шасси этих моделей станет более длинная колесная база у утилитарной модели и «растянутый» кузов, чтобы уместить на нем открытый грузовой отсек.

Фото: BlogAuto

У своего SUV-брата пикап унаследует передние двери, лобовое стекло, форму фар и многие другие элементы внешнего оформления. При этом передний бампер у него будет собственный, решетка радиатора окажется более массивной, а колесные диски – оригинальными.

Задней двери предстоит открываться традиционным вертикальным способом, не повторяя решение конкурента Fiat Toro, в котором реализовано двойное горизонтальное открывание.

Одновременно с этим шпионские снимки подтверждают, что новый пикап Toyota окажется проектом, разработанным специально для Латинской Америки и не имеющим отношения к концепт-кару Toyota EPU, представленному в 2023 году. Тот прототип также обладал несущим кузовом, но отличался собственным дизайном без прямой связи с Corolla Cross.

Скорее всего, шоу-кар EPU станет прообразом для еще одного подобного пикапа, основным рынком сбыта которого окажется не Латинская Америка, а США.