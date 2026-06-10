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Независимые дизайнеры показали новый Nissan Rogue с разных ракурсов и в разной расцветке

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
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Опубликованы свежие рендеры нового кроссовера Nissan

Независимые дизайнеры показали новый Nissan Rogue с разных ракурсов и в разной расцветке
Рендер: AutoYa

В середине апреля Nissan опубликовал первые официальные изображения нового, четвертого поколения кроссовера Rogue, известного в России как X-Trail. Как и ожидалось изначально, машина пережила серьезную внешнюю трансформацию, изменившись почти до неузнаваемости. 

Официальная премьера нового Rogue состоится в Штатах до конца 2026 года, после чего должно дебютировать ее глобальное исполнение с именем X-Trail. Накануне цифровой художник с ником «AutoYa» вспомнил об этом проекте и решил показать, как будет выглядеть такой кроссовер Nissan с разных ракурсов и в разных цветовых вариантах.

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Как видно на получившихся рендерах, дизайнер взял за основу облик представленного на официальных изображениях Rogue четвертой генерации и перекрасил кузов этого кроссовера, а также продемонстрировал его с тех ракурсов, в которых машину не показывали на тизерах.

Независимые дизайнеры показали новый Nissan Rogue с разных ракурсов и в разной расцветке
Рендеры: AutoYa

Одним из главных нововведений в экстерьере модели стали дневные ходовые огни, которые выполнены в форме пчелиных сот и по оформлению копируют внутренний рисунок широкой решетки радиатора. Обилие резких граней придали машине футуристичности, а новые крупные фонари, отдаленно напоминающие заднюю светотехнику предшественницы, сделают ее узнаваемой в потоке. 

Уже официально подтверждено, что приводить в движение американского брата-близнеца X-Trail будет гибридная силовая установка e-Power, в которой 1,5-литровый бензиновый ДВС работает не так, как в простых гибридах. Его главной задачей является генерация энергии, которая затем передается на электромотор, а уже после на колеса. 

Конкурировать, как и прежде, новый Nissan Rogue/X-Trail будет с бестселлерами своего сегмента, такими как Toyota RAV4, Kia Sportage и Mazda CX-5.

Независимые дизайнеры показали новый Nissan Rogue с разных ракурсов и в разной расцветке
Рендер: AutoYa

Ранее мы сообщали о том, что этот кроссовер может добраться до Японии. Местные СМИ писали, что премьера этой модели на ее родине запланирована на декабрь этого года, а живые продажи начнутся в 2027-м. 

С большой долей вероятности после дебюта в Штатах и Японии этот кроссовер доедет и до российского авторынка, если к тому времени у нас по-прежнему будет легализован параллельный импорт. Правда, рассчитывать в случае с ними на демократичный ценник не стоит. 

С начала 2027 года в России вновь вырастут ставки утильсбора, а новый Rogue/X-Trail из-за своей гибридной системы вряд ли попадет в категорию «льготников» мощностью до 160 лошадиных сил.

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