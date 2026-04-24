Новый Nissan X-Trail впервые достоверно показал «внутренности»

В середине апреля Nissan представил экстерьер новой генерации своего популярного кроссовера X-Trail. Машина выделилась на фоне предшественника совершенно другим обликом, выполненным по современным дизайнерским канонам японской марки.

Уже тогда японские СМИ публиковали, как утверждалось, интерьер этого автомобиля, но попавшее накануне в сеть фото доказало, что это изображение не соответствует действительности.

На появившемся в интернете снимке отчетливо видно, что в новом X-Trail будет изменен селектор трансмиссии на кнопочный, что сделает его центральную часть более обтекаемой, напоминающей ту, что ранее была показана в минивэне Serena следующего поколения.

Таким образом эргономисты «Ниссан» эффективно уменьшили количество выступающих элементов в салоне машины, что должно создать ощущение большего простора.

Помимо кнопочного селектора передач, новый Nissan X-Trail будет оснащен интегрированной цифровой комбинацией приборов с центральным экраном управления. Под ним расположится отсек для хранения вещей, а также появится дополнительное пространство для этого под сиденьем. Кроме того, кроссоверу достанется новое двухспицевое рулевое колесо.

Подробная информация о технических характеристиках нового Nissan X-Trail пока не опубликована. Впрочем, ожидается, что автомобиль будет приводиться в движение за счет силовой установки e-Power новой генерации, в которой улучшатся мощность и топливная экономичность.

По слухам, версия с передним приводом будет потреблять на каждые 100 километров в среднем 4,8-литров бензина, а в полноприводной модификации этот показатель составит примерно 5-литров на 100 км.