Новый Nissan X-Trail готовится к старту продаж на родине

Компания Nissan определилась со сроками запуска нового поколения кроссовера X-Trail на домашнем рынке. Премьера автомобиля в Японии может состояться в декабре этого года, но продажи начнутся не раньше начала 2027-го.

Первые официальные изображения нового Nissan X-Trail были опубликованы еще в середине апреля. Пока модернизированный кроссовер только готовится к выходу на рынки сбыта, среди которых большое значение имеет родина марки – Япония.

Как сообщают местные СМИ со ссылками на собственные источники внутри компании, Nissan собирается показать X-Trail нового поколения японской публике в конце этого года. Машина будет иметь совершенно новый внешний вид и будет скорее походить на концепт-кар, нежели на серийный автомобиль.

Семейному «паркетнику» достанется широкая решетка радиатора, выполненная с рисунком в виде пчелиных сот, которая сольется с аналогичным образом оформленными дневными ходовыми огнями. Кузов машины приобретет больше угловатых линий, а сзади разместится сплошной блок фонарей.

Новый Nissan X-Trail увеличится в размерах, но незначительно. Длина машины прибавит 10 мм, а высота – примерно 5 мм. Это обеспечит ей более просторный и комфортабельный салон.

В качестве платформы для кроссовера выступит архитектура CMF-CD, а третий ряд сидений предложат в качестве опции. Ожидается, что пространство на нем за счет перемен в компоновке увеличится.

Еще большие перемены, по слухам, произойдут с внутренним убранством «X-трейла», которое пока показано лишь на одном шпионском фото.

В серийной версии новой генерации японский вседорожник обещает примерить новую цифровую панель приборов и другой дисплей мультимедийной системы, а также двухспицевый руль.

В качестве силовой установки для «паркетника» выступит новейшая гибридная система e-Power, которая повысит топливную экономичность модели на 15% за счет более эффективного полуторалитрового ДВС и мощного электрического мотора.

По подсчетам японских инсайдеров, средний расход топлива нового X-Trail может упасть до 4,7-литров на 100 км в переднеприводной модификации и 5,1-литра в полноприводной соответственно.

Не исключено, что после старта продаж в Японии новый X-Trail довольно быстро появится у нас по параллельному импорту, как это уже происходит со многими моделями Nissan и Toyota.