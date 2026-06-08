Toyota Prius столкнется с экзистенциальным кризисом из-за конкуренции с новой Corolla

Фото: Toyota

В начале 2023 года состоялась премьера нового поколения Toyota Prius. Автомобиль, как мы рассказывали ранее, изначально задумывавшийся как такси, получил динамичный внешний облик и экономичную бензиново-электрическую силовую установку.

Хэтчбек находится в нынешнем поколении на рынке уже на протяжении более трех лет. В преддверии дебюта новой генерации Toyota Corolla начали ходить разговоры, что «Приус» столкнется с кризисом выживания, а его рыночная доля почти наверняка будет отнята более важной для компании моделью.

Фото: Toyota

Изначально Toyota Prius проектировался как экономичный автомобиль, позиционирование и дизайн которого отличаются от Corolla. Однако в своем актуальном поколении хэтчбек был сильно переделан, что сделало его ближе по характеру к родственнику. А теперь, когда «Тойота» представила концепт-кар следующей генерации «Короллы», все выглядит так, что после серийного запуска этой модели она будет конкурировать с «Приусом». И дело не только в схожем дизайне и форм-факторе.

В свежей генерации Corolla должна получить новый 1,5-литровый бензиновый мотор, работающий в составе гибридной системы. Более того, у машины будет подключаемая гибридная версия с запасом хода исключительно на электрической тяге свыше 90 километров, что практически сведет на нет разницу между ней и «Приусом».

Судя по внешнему облику концепт-кара Corolla (фото ниже), машина следующего поколения отойдет от дизайнерской философии предшественников и будет представлять собой снаружи футуристичный хэтчбек с обилием резких линий, которые могут оказаться даже привлекательнее плавного силуэта нынешнего Prius.

Фото: Toyota

В общем, рыночные перспективы «Приуса» сейчас в тумане. Правда, полноценно оценить их можно будет только после серийного запуска 13-й генерации «Короллы», премьеру которой ждут во второй половине этого года, а начало продаж – в 2027-м.

Ранее мы писали о том, что гибридные автомобили ломаются реже простых бензиновых. Такие выводы были сделаны в свежем исследовании популярного аналитического издания Consumer Reports.