Новый Toyota Prius изначально создавался под такси

Фото: Toyota

Toyota Prius актуальной, пятой генерации, был представлен в конце 2022 года. Машина оказалась большим шагом вперед в сравнении с предшественником как с точки зрения экстерьера и интерьера, так и агрегатного оснащения.

С тех пор прошло уже более трех лет, за которые «Приус» успел даже один раз обновиться. И только теперь о его разработке появились первые неожиданные подробности.

Заместитель главного инженера Toyota Кохей Янай в недавнем интервью порталу «Top Gear» рассказал, что на начальном этапе разработки нового Prius машина задумывалась исключительно как такси.

Инженеры собирались отойти от философии, заложенной первыми четырьмя генерациями этой модели.

Руководство компании рассматривало возможность оказать наибольшее влияние на глобальные выбросы автотранспорта в мире и сделать Prius пятого поколения машиной, которая будет специально создана как такси.

По словам инженера «Тойоты», компания считала, что может внести важный вклад в защиту окружающей среды за счет увеличения количества гибридных такси.

Фото: Toyota

Такой шаг нельзя было бы назвать совершенно беспрецедентным. В Японии уже продается специализированный автомобиль для такси с уникальным кузовом, платформой и гибридной силовой установкой, которая используется в Prius C и Yaris предыдущего поколения.

Янай не раскрыл, какой дизайн мог бы принять проект Prius Taxi, но, скорее всего, машина выглядела бы совершенно иначе в сравнении с тем, какой дизайн использует актуальный «Приус» пятого поколения.

Тогдашний гендиректор Toyota Акио Тойода практически одобрил план создания такси на базе Prius, но когда ему представили более радикальное решение, переключил свое внимание на более «эмоциональный дизайн» с покатым лобовым стеклом и крышей, которые не вписывались в концепцию корпоративных парков.

Несмотря на решение руководства японского автопроизводителя, Toyota Prius все равно используются в качестве такси в крупных городах во многих странах мира.

В России такие гибридные хэтчбеки традиционно ценят за надежность и экономичность, поэтому машины последних поколений продолжают активно завозить по параллельному импорту. Правда, использовать их в такси теперь не получится.

По закону о локализации такси с весны этого года в РФ в реестр таких транспортных средств нельзя включить иномарки, производство которых не локализовано в стране. Поэтому о праворульных японских автомобилях, таких как Toyota Prius, не может идти и речи.