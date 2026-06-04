Гибридные автомобили ломаются реже простых бензиновых: главные выводы из нового исследования Consumer Reports

Фото: Toyota

До того, как началось засилье электрокаров, гибридные электромобили были предпочтительным вариантом для многих покупателей. Однако еще тогда казалось, что электрический довесок сделает машины менее надежными. Но, как показала практика, все получилось немного иначе.

Авторитетный американский журнал «Consumer Reports» провел исследование, в котором оценил надежность гибридных автомобилей. И, судя по статистике прошлого года, бензиново-электрические машины ломались реже простых бензиновых на 15%. При этом оказалось, что электромобили (BEV) по-прежнему превосходят по надежности подключаемые гибриды (PHEV): частота отказов в них на 23% ниже.

Авторы исследования брали за его основу информацию о машинах, выпущенных менее 12 месяцев назад, а также рассматривали как классические гибриды (HEV), так и подключаемые (PHEV).

Кроме того, аналитики «CR» подсчитали, что наиболее выносливыми гибридными автомобилями являются японские. Первое место в этой дисциплине заняли гибриды Toyota. Помимо них, в числе лучших с точки зрения надежности гибридов оказались модели Subaru.

Одной из главных неожиданностей свежего рейтинга надежности гибридных автомобилей стало резкое падение в нем Mazda. Ее подключаемые гибриды CX-70 и CX-90 назвали одними из самых рискованных на рынке вариантов покупки. Сам автопроизводитель из-за частых технических проблем своих гибридов опустился за год с шестого на 14-е место.

Это исследование лишний раз опровергает популярный миф о том, что гибриды обязательно сложнее и менее надежны, чем обычные автомобили. Напротив, многие автопроизводители уже настолько хорошо отработали эту технологию, что такие машины оказываются даже более беспроблемными в эксплуатации.

Особенно показательно лидерство Toyota, которая десятилетиями совершенствовала свои гибридные системы. Для российского рынка это тоже может быть важным сигналом для покупателей, поскольку количество гибридов, завозимых по параллельному импорту, продолжает расти с каждым годом.