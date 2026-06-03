В Японии представили стайлинг-пакет в стиле «стенс-лук» для хэтчбека Toyota Prius

Фото: Avanzare

Toyota Prius актуального поколения в строю с 2022 года. Машина, которую изначально хотели сделать такси и наделить совсем другим внешним видом, о чем мы подробно рассказывали недавно, часто становится объектом внимания со стороны японских тюнеров.

Японские тюнеры сделали Toyota Prius ниже и эффектнее

На этот раз отличилась фирма Adesso (суббренд компании Avanzare), разработавшая для «Приуса» стильный стайлинг-пакет с занижением дорожного просвета с оглядкой на культовое направление «стенс-лук» без радикального и необратимого вмешательства в заводскую конструкцию кузова.

Создатели намеренно минимизировали выступающие элементы и боковые расширения, сделав обвес максимально тонким. В результате автомобиль получил визуально более низкую посадку и подчеркнуто городской характер.

В состав комплекта вошли новые спойлеры и диффузор

Фото: Avanzare

В состав комплекта вошел передний полуспойлер стоимостью 48 тысяч 400 иен (примерно 27 тысяч рублей). Он оснащен небольшим воздуховодом под центральным отверстием, который не только выполняет декоративную функцию, но и направляет воздушный поток под днище автомобиля. Боковые юбки оценены в 63 тысячи 800 иен (около 35 тысяч рублей).

Их дизайн разрабатывался с учетом штатных линий кузова Prius, а от крупных аэродинамических элементов и боковых канардов специалисты решили отказаться.

Дополнительно для модели предлагается спойлер у основания лобового стекла за 19 тысяч 800 иен (примерно 11 тысяч рублей). По задумке разработчиков, он делает переднюю часть автомобиля более выразительной и визуально преображает область стеклоочистителей.

Обвес дополнили светодиодным фонарем и 20-дюймовыми колесами

Фото: Avanzare

Задняя часть обвеса состоит из трех элементов: боковых спойлеров стоимостью 35 тысяч 200 иен (около 19 тысяч рублей) каждый и центрального диффузора за 46 тысяч 200 иен (примерно 25 тысяч рублей). В качестве опции предусмотрена установка светодиодного фонаря в центральную секцию за 30 тысяч 800 иен (около 17 тысяч рублей).

Демонстрационный автомобиль окрашен в фирменный цвет Toyota «202 Black». Кроме того, Prius получил новые колесные диски Leonhard Bügel CV размерностью 20 дюймов, шины Dunlop размером 235/35, а также фирменные накладки на тормозные суппорты Avanzare стоимостью от 60 тысяч 500 иен (примерно от 33 тысяч рублей).

Накануне мы сообщали о том, что другая японская фирма (Burju) превратила популярный коммерческий универсал Toyota Probox в посаженный» кроссовер, который своим нестандартным внешним видом не оставит равнодушным никого, кто его увидит в городском потоке.