ДомойАвтоновости сегодняУниверсал Toyota Probox превратили в «посаженный» кроссовер

Универсал Toyota Probox превратили в «посаженный» кроссовер

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко

Ателье Burju переосмыслило популярный бюджетный японский универсал Toyota

Универсал Toyota Probox превратили в «посаженный» кроссовер

Toyota Probox – это коммерческий автомобиль, очень популярный в Японии. Благодаря своему простому оснащению и невысокой цене спрос на него на родине очень высок. Это, очевидно, понимают и тюнеры, которые накануне представили собственную интерпретацию идеального по их мнению «Пробокса».

Автором комплекта изменений для этой модели стала японская фирма Burju из Осаки. Ее набор доработок для Probox носит имя Bullbox и превращает этот универсал в крайне странный формат автомобиля – максимально защищенный от повреждений кроссовер, но, как ни странно, с заниженной подвеской.

CЕЙЧАС ЧИТАЮТ:

Снаружи такие машины отличаются наличием силового бампера спереди, а также новой решетки радиатора и защиты фар и задних фонарей металлической сеткой.

Универсал Toyota Probox превратили в «посаженный» кроссовер

На крыше машины тюнеры разместили большой экспедиционный стальной багажник высокой грузоподъемности, являющийся прерогативой внедорожных моделей. 

Крылья универсала отделали пластиковой защитой, характерной для современных кроссоверов, а также добавили светоотражатели спереди и сзади. В качестве колесных дисков были выбраны «катки» Work Seeker DT 16×6,5 с вылетом 37 бронзового цвета. 

Изначально такие колеса предназначались для лифтованной подвески с увеличенным дорожным просветом, но в этом проекте было решено, что они подойдут для кардинально иной, заниженной подвески и смогут отлично сочетаться с покрышками Yokohama BlueEarth GT.

Универсал Toyota Probox превратили в «посаженный» кроссовер

Одной из главных «фишек» этого проекта является специальная выдвижная полка, устанавливаемая в багажник Probox, которая позволяет легко доставать вещи из задней части автомобиля. 

Универсал Toyota Probox превратили в «посаженный» кроссовер

Комплект доработок для Toyota Probox будет доступен в Японии как в сборе, так и по отдельности. Самой дешевой его деталью будет накладка на капот по цене в 34 тысячи 100 иен (15 тысяч 500 рублей), а наиболее дорогой станет выдвижная полка в багажнике за 157 тысяч 300 иен (около 72 тысяч рублей).

Недавно мы рассказывали о другом интересном проекте японских тюнеров, в основу которого лег не менее известный автомобиль Toyota – Land Cruiser 70. Этому внедорожнику, носящему статус ветерана во всей линейке «Тойоты», улучшили его и без того отличные оффроуд-качества за счет оригинального комплекта аксессуаров, ценник на который пока не назван.

Подписывайтесь на наши Telegram и Google News

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

Идеально для оффроуда и дальних поездок: в Австралии представили необычную...

Самый маленький и самый доступный внедорожник в семействе Toyota Land Cruiser дебютировал в Японии в середине мая. 4,6-метровый автомобиль, построенный на раме, пришелся местным...
Читать далее →

В Японии переосмыслили внедорожник-ветеран Toyota Land Cruiser 70

Toyota Land Cruiser 70 по праву носит звание внедорожника-ветерана, оставаясь на конвейере с далекого 1984 года. Последнее обновление «семидесятки» датировано 2023-м годом, когда ему...
Читать далее →

ГЛАВНЫЕ АВТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ:

Загрузить больше

2013-2026 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+