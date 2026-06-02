Универсал Toyota Probox превратили в «посаженный» кроссовер

Toyota Probox – это коммерческий автомобиль, очень популярный в Японии. Благодаря своему простому оснащению и невысокой цене спрос на него на родине очень высок. Это, очевидно, понимают и тюнеры, которые накануне представили собственную интерпретацию идеального по их мнению «Пробокса».

Автором комплекта изменений для этой модели стала японская фирма Burju из Осаки. Ее набор доработок для Probox носит имя Bullbox и превращает этот универсал в крайне странный формат автомобиля – максимально защищенный от повреждений кроссовер, но, как ни странно, с заниженной подвеской.

Снаружи такие машины отличаются наличием силового бампера спереди, а также новой решетки радиатора и защиты фар и задних фонарей металлической сеткой.

На крыше машины тюнеры разместили большой экспедиционный стальной багажник высокой грузоподъемности, являющийся прерогативой внедорожных моделей.

Крылья универсала отделали пластиковой защитой, характерной для современных кроссоверов, а также добавили светоотражатели спереди и сзади. В качестве колесных дисков были выбраны «катки» Work Seeker DT 16×6,5 с вылетом 37 бронзового цвета.

Изначально такие колеса предназначались для лифтованной подвески с увеличенным дорожным просветом, но в этом проекте было решено, что они подойдут для кардинально иной, заниженной подвески и смогут отлично сочетаться с покрышками Yokohama BlueEarth GT.

Одной из главных «фишек» этого проекта является специальная выдвижная полка, устанавливаемая в багажник Probox, которая позволяет легко доставать вещи из задней части автомобиля.

Комплект доработок для Toyota Probox будет доступен в Японии как в сборе, так и по отдельности. Самой дешевой его деталью будет накладка на капот по цене в 34 тысячи 100 иен (15 тысяч 500 рублей), а наиболее дорогой станет выдвижная полка в багажнике за 157 тысяч 300 иен (около 72 тысяч рублей).

