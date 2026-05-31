Новый «хардкорный» пикап Nissan Navara Warrior обещают не делать копией экстремального Mitsubishi Triton Raider

Фото: Premcar

Во всем мире автомобили Nissan Navara продаются в обычной версии, но Австралия – исключение. На «Зеленом континенте» местная фирма Premcar сотрудничает с японским автопроизводителем и выпускает «хардкорные» модификации некоторых его моделей. Все они носят в названии приставку Warrior.

Недавно эта компания создала особую экстремальную модификацию пикапа Mitsubishi Triton Raider. Все считали, что в новом поколении Nissan Navara Warrior окажется его перелицованной копией, но, как обещают в самом австралийском ателье, они сделают все, чтобы все было иначе.

Как пишет австралийский портал «CarExpert», сейчас Premcar разрабатывает для новой генерации пикапа Nissan Warrior уникальную подвеску, чтобы машина отличалась по техническим и ездовым характеристикам от родственного Mitsubishi Triton.

Несмотря на то, что обе эти модели с завода являются идентичными в механическом плане, австралийское ателье внесет ряд крупных изменений в подвеску новой Navara Warrior, чтобы машина меньше пересекалась с родственным Mitsubishi Triton Raider. Среди нововведений, которые ждут особую «Навару», значатся специальные амортизаторы, пружины и проставки, которые увеличат дорожный просвет автомобиля примерно на 25 мм спереди и 15 мм сзади.

Хотя выпуск нового Nissan Navara Warrior уже подтвержден, технические характеристики такой машины пока не раскрываются. Скорее всего, экстремальный пикап сохранит под капотом классический для себя 2,4-литровый 4-цилиндровый дизельный мотор Mitsubishi с двойным турбонаддувом, мощность которого составляет 204 лошадиные силы и 470 Нм.

В основу автомобиля ляжет «топовая» комплектация «Навары» Pro-4X. Машина отличится более широкой колеей, уникальной внедорожной подвеской, защитой днища, новым комплектом колес и «зубастых» покрышек, а также точечными переменами в дизайне снаружи и внутри.

Заказы на новые пикапы Mitsubishi Triton Raider уже стартовали. Первые клиенты получат свои машины уже в июне. Что касается Nissan Navara Warrior, то такие внедорожные утилитарники были показаны еще осенью 2025 года, но их официальные продажи стартуют позднее – до конца 2026 года.

Очевидно, что в Premcar поняли: покупатели таких машин ждут не просто другой шильдик, а действительно уникальный внедорожный пикап с особыми настройками и возможностями. Для поклонников Navara это хорошая новость, поскольку модель сохранит свою индивидуальность даже после тесной унификации с Mitsubishi.

Но, разумеется, стоить такой автомобиль будет недешево. Прайс-лист на него объявят ближе к старту продаж. И если следовать логике особой версии Patrol Warrior разница в стоимости обычного и специального пикапа может составить порядка 20%.