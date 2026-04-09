Представлен экстремальный Mitsubishi Triton Rider – соперник хардкорного Nissan Navara Warrior 

Текст: Ростислав Архипов
Состоялась премьера особой версии популярного пикапа «Митсубиши»

Компания Mitsubishi решила пойти по стопам Nissan в Австралии и обратилась к местной фирме Premcar за помощью в разработке хардкорной версии своего рамного пикапа Triton. 

Получившаяся в итоге машина обзавелась приставкой к названию Rider и будет конкурировать на местном рынке с экстремальной версией Nissan Navara Warrior, руку к которой приложили те же тюнеры.

В линейке Mitsubishi Triton Rider станет флагманом. В продаже в Австралии такие грузовики появятся в конце мая. Машина спроектирована на базе полноприводного пикапа Triton GSR с двойной кабиной и улучшена там, где это наиболее важно.

Фото: Mitsubishi

Наиболее существенными изменениями в автомобиле стали перемены в подвеске, включая новый комплект передних и задних амортизаторов, который, как утверждается, улучшает комфорт езды и управляемость автомобиля, а также позволяет более уверенно контролировать машину на разных поверхностях.

Высота передней части кузова Rider была увеличена на 25 мм (прибавка в 15 мм пришлась за счет 18-дюймовых шин Bridgestone Dueler A/T 002, а еще 10 мм за счет пружин). Корма поднялась на 15 мм, а колея была расширена на 20 мм.

Фото: Mitsubishi

Внешне отличить такие пикапы от обычных Triton будет можно по боковым наклейкам на кузове, а также по черной радиаторной решетке и уникальному дизайну переднего бампера.

Опционально к базовой версии для машины предложат боковые защитные дуги, защиту днища, а также хромированную эмблему спереди.

