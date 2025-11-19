Nissan показал экстремальную версию Navara Warrior

Компания Nissan намекнула на то, как может выглядеть серийная версия внедорожника Navara Warrior следующего поколения, опубликовав первые изображения концептуального исполнения этой модели. Машина получила название Pro-4X Warrior и базируется на базе новейшей Navara D27, которая, в свою очередь, черпает вдохновение с модели Mitsubishi L200/Triton.

Разработкой экстремальной «воинственной» версии новой Navara занимались не только специалисты Nissan, но и инженеры австралийской фирмы Premcar.

Концепт Nissan Navara Pro-4X Warrior

Модернизированная «Навара», судя по фотографиям прототипа, отличится от простого утилитарника приподнятой подвеской спереди и доработанной рессорной сзади. За счет последней автомобиль избавится от провисания, которое стало неприятной чертой уходящей серии Navara D23.

Машина на фотографиях получила также 17-дюймовые колеса, обутые в 32,2-дюймовые вездеходные покрышки Yokohama Geolandar, защитный пакет Protection Package, включающий в себя усовершенствованную конструкцию защитной дуги с крыльями в цвет кузова, а также расширенные передние подножки и защиту днища.

Концепт Nissan Navara Pro-4X Warrior

На боковых дверях появились наклейки Warrior с изображением гор, а в салоне разместили подголовники с логотипом Warrior.

Сроки появления серийной версии Navara Warrior пока не подтверждены, но ожидается, что она последует примеру обычного пикапа и дебютирует в 2026 году.