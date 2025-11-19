ДомойАвтоновости сегодняNissan показал экстремальную версию Navara Warrior

Nissan показал экстремальную версию Navara Warrior

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
0e79e341 c36d 5bab a3fb b4c17aa50000

Компания Nissan намекнула на то, как может выглядеть серийная версия внедорожника Navara Warrior следующего поколения, опубликовав первые изображения концептуального исполнения этой модели. Машина получила название Pro-4X Warrior и базируется на базе новейшей Navara D27, которая, в свою очередь, черпает вдохновение с модели Mitsubishi L200/Triton.

Разработкой экстремальной «воинственной» версии новой Navara занимались не только специалисты Nissan, но и инженеры австралийской фирмы Premcar. 

0aa3c1cd 483e 56a4 a4e0 2f40d8d50000
Концепт Nissan Navara Pro-4X Warrior

Модернизированная «Навара», судя по фотографиям прототипа, отличится от простого утилитарника приподнятой подвеской спереди и доработанной рессорной сзади. За счет последней автомобиль избавится от провисания, которое стало неприятной чертой уходящей серии Navara D23.

Машина на фотографиях получила также 17-дюймовые колеса, обутые в 32,2-дюймовые вездеходные покрышки Yokohama Geolandar, защитный пакет Protection Package, включающий в себя усовершенствованную конструкцию защитной дуги с крыльями в цвет кузова, а также расширенные передние подножки и защиту днища.

0ae4c62b 3463 5f6a baea 7fb5abe50000
Концепт Nissan Navara Pro-4X Warrior

На боковых дверях появились наклейки Warrior с изображением гор, а в салоне разместили подголовники с логотипом Warrior. 

Сроки появления серийной версии Navara Warrior пока не подтверждены, но ожидается, что она последует примеру обычного пикапа и дебютирует в 2026 году. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

Новый рамный внедорожник Nissan навяжет борьбу Toyota Land...

Новый кроссовер AUDI без колец раздели, избавив от...

Следующий Toyota Fortuner получит дизайн «под новый Hilux»

Эволюцию Mitsubishi Delica D:5 показали в тюнинге от...

Китайский грузовичок BYD превратили в квартиру-пентхаус на колесах

Новейший Toyota RAV4 показался в виде молодежного кросс-купе

Семиместный минивэн-хит от Honda расширяет географию продаж 

Новый большой кроссовер Nissan по цене Duster, который...

Hyundai Elantra скоро станет совершенно другой: изображения и...

Сверхредкий Bugatti продают на eBay по ошеломляющей цене

В Южной Корее готовят свой «утильсбор»: машины могут...

Грозный конкурент Toyota Yaris Cross и Mitsubishi Xforce...

Представлен внедорожный автодом на базе Mercedes Sprinter, в...

Популярный кроссовер Kia Sorento не узнают в новом...

Toyota и Yamaha выпустят водородный мотоцикл с запасом...

Назван японский спорткар, который обесценивается даже медленнее, чем...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+