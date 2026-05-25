Новый Mitsubishi Pajero может получить экстремальную версию Ralliart для бездорожья

Возвращение Mitsubishi Pajero уже не за горами. На это указывает как публикация тизерных изображений этой новинки, так и множество сообщений в зарубежной прессе. Ожидается, что премьера модели состоится в ближайшие месяцы, а прием заказов начнется к концу года.

С каждым днем эта модель Mitsubishi разживается все новыми подробностями. На этот раз слухи о ней пришли из Австралии, где местное издание «CarsGuide» пообещало машине наличие экстремальной модификации Ralliart.

Mitsubishi имеет богатую историю, связанную с этим названием. Ранее под этим брендом создавались высокопроизводительные версии автомобилей компании, которые впоследствии стали легендами автоспорта.

Появление особого варианта Pajero может быть связано с историческим контекстом. Так, к примеру, в конце 90-х этот внедорожник продавали в специальной модификации Evolution, которая создавалась ради омологации для участия машины в ралли.

По информации австралийских журналистов, такой Pajero Ralliart находится в повестке, но пока Mitsubishi не торопится делать на этом акцент, готовясь к старту продаж обычной версии внедорожника.

Если такой автомобиль появится на свет, то ему предстоит схлестнуться за покупателей с экстремальными исполнениями таких внедорожников, как Nissan Patrol Pro-4X и Toyota Land Cruiser GR Sport, а также Ford Everest Tremor.

Все вышеупомянутые автомобили обладают большей мощностью, чем их базовые модификации, а также расширенными возможностями для езды по бездорожью.

Ранее стало известно, что новый Pajero будет спроектирован на платформе пикапа L200/Triton. У этой утилитарной модели будущий флагман SUV-линейки Mitsubishi должен унаследовать сначала 2,4-литровый турбодизельный мотор, а затем и гибридную силовую установку, которая пока находится в разработке, но в шасси под нее уже предусмотрено свободное пространство.

Недавно в открытом доступе появились очередные фантазии на тему дизайна нового Pajero Sport. На этот раз отличился цифровой художник из Филиппин Энох Гонсалес, считающий, что этому внедорожнику в свежем поколении достанется гораздо более брутальный и современный дизайн, чем раньше.