Хардкорную версию Nissan Patrol тестируют в Австралии

Этим летом компания Nissan представила хардкорную модификацию нового поколения своего флагманского внедорожника Patrol, которое дебютировало еще прошлой осенью.

Новое исполнение машины получило название Pro-4X и было предназначено для рынка Ближнего Востока. А теперь, похоже, Nissan собирается расширить присутствие этой модели на еще один регион.

Портал «CarExpert» опубликовал фотографии тестового прототипа нового Nissan Patrol Pro-4X, который испытывается на дорогах Австралии. Машину засняли в Мельбурне примерно за 12 месяцев до ее предполагаемого местного дебюта.

Тестовый Nissan Patrol Pro 4-X в Австралии

Автомобиль отличается от простого «Патрола» уникальной решеткой радиатора и защитой днища с центральной пластиной серебристого цвета, прикрепленной к измененному бамперу. Этот тот же самый внешний вид, что положен ближневосточному Patrol Pro-4X.

Тестовый Nissan Patrol Pro 4-X в Австралии

Фотографий машины в салоне пока нет, но ранее вышедший в продажу на Ближнем Востоке внедорожник в особой хардкорной модификации выделялся специальной обивкой сидений.

Интерьер Nissan Patrol Pro-4X для Ближнего Востока

Изменения в технической стороне автомобиля вряд ли будут предусмотрены, поэтому ему, скорее всего, предстоит использовать 3,5-литровый турбомотор V6 на 425 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.

Ассистировать двигателю будет 9-скоростная автоматическая коробка передач и система полного привода, а также пневматическая подвеска.

Ожидается, что именно версия Patrol Pro-4X впоследствии ляжет в основу еще более продвинутой на бездорожье модификации Warrior, которую выпускает австралийское ателье Premcar.