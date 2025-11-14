ДомойАвтоновости сегодняХардкорную версию Nissan Patrol тестируют в Австралии

Хардкорную версию Nissan Patrol тестируют в Австралии

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия patrol pro 4x 1 1

Этим летом компания Nissan представила хардкорную модификацию нового поколения своего флагманского внедорожника Patrol, которое дебютировало еще прошлой осенью.

Новое исполнение машины получило название Pro-4X и было предназначено для рынка Ближнего Востока. А теперь, похоже, Nissan собирается расширить присутствие этой модели на еще один регион.

Портал «CarExpert» опубликовал фотографии тестового прототипа нового Nissan Patrol Pro-4X, который испытывается на дорогах Австралии. Машину засняли в Мельбурне примерно за 12 месяцев до ее предполагаемого местного дебюта.

1 1 3
Тестовый Nissan Patrol Pro 4-X в Австралии

Автомобиль отличается от простого «Патрола» уникальной решеткой радиатора и защитой днища с центральной пластиной серебристого цвета, прикрепленной к измененному бамперу. Этот тот же самый внешний вид, что положен ближневосточному Patrol Pro-4X.

2 1 4
Тестовый Nissan Patrol Pro 4-X в Австралии

Фотографий машины в салоне пока нет, но ранее вышедший в продажу на Ближнем Востоке внедорожник в особой хардкорной модификации выделялся специальной обивкой сидений.

22 1 1
Интерьер Nissan Patrol Pro-4X для Ближнего Востока

Изменения в технической стороне автомобиля вряд ли будут предусмотрены, поэтому ему, скорее всего, предстоит использовать 3,5-литровый турбомотор V6 на 425 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.

Ассистировать двигателю будет 9-скоростная автоматическая коробка передач и система полного привода, а также пневматическая подвеска. 

Ожидается, что именно версия Patrol Pro-4X впоследствии ляжет в основу еще более продвинутой на бездорожье модификации Warrior, которую выпускает австралийское ателье Premcar.  

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:CarExpert, Nissan

Читайте также:

Последние новости:

Hyundai Palisade признали лучшим семейным автомобилем

Дебютный SUV компании McLaren не будет «электричкой»

Популярные японские кей-кары научились превращать в уютные микро-квартирки...

В России опять продают конкурента Lada Largus от...

Nissan готовит собственный аналог Lada Largus

Новый Mitsubishi Pajero обещает сохранить прочность и возможности...

Новый легковой грузовичок Toyota удивит дизайном и комфортом на...

Следующее поколение Volkswagen Golf показали на новых изображениях

Хардкорный пикап Toyota Land Cruiser Rox может отправиться...

Кроссоверы, которые надежнее Toyota RAV4

Легендарный компактный вездеход Suzuki сделали еще лучше для...

В Токио заметили редчайший Mercedes-Benz G-Class от Moncler

В провинции КНР номерной знак CAT-8888 установил рекорд...

Популярный семейный кроссовер Nissan показали в новом виде

У нового Nissan Navara будет экстремальная воинственная версия...

Lexus официально свергнут с трона ведущего люксового бренда...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+