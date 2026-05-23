Дизайн нового Mitsubishi Pajero рассекречен на независимых рендерах

Рендер: Enoch Gonzales

Возвращение легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero в строй – вопрос решенный. Ранее японский автопроизводитель показал тизеры автомобиля, который, как ожидается, и будет новым флагманом компании. Накануне в открытом доступе появились его очередные рендеры.

Взяв эти изображения за основу, цифровой художник Enoch Gonzales воссоздал экстерьер новой генерации «Паджеро», показав, как будет выглядеть такой автомобиль в серийном обличии.

По мнению независимого дизайнера, новый Pajero будет использовать мускулистое оформление передней части кузова, выполненное в стиле Dynamic Shield, с Т-образной светотехникой, широкой решеткой радиатора и бампером с хромированными декоративными элементами.

Высокий капот может получить крупные выштамповки, тогда как боковины кузова, напротив, будут иметь более лаконичный вид и отличатся потайными ручками дверей, ставшими незаменимым атрибутом многих современных моделей автомобилей.

Сзади возрожденный Pajero может продолжить стиль «передка» с Т-образными фонарями и необычным кофром, имитирующим короб для «запаски».

Машину ждут крупные изменения по части комфорта. Внедорожнику обещают качественные материалы отделки, мультимедийную систему с крупным тачскрином и современную виртуальную комбинацию приборов. Кроме того, автомобиль должен отличиться широким набором электронных водительских ассистентов, за счет которых эта модель сделает большой шаг вперед с точки зрения безопасности.

Технические характеристики нового «Паджеро» уже плюс-минус известны. В его основу должно лечь рамное шасси пикапа L200, также известного как Triton. Эта «тележка» создавалась не только для того, чтобы принять у себя классические турбодизельные агрегаты, но и для того, чтобы в будущем внедрить в автомобили, построенные на ней, подключаемую гибридную силовую установку.

Впрочем, на первых порах новый Pajero, скорее всего, будет питаться от 2,4-литрового дизельного «наддувного» двигателя, выдающего 204 лошадиные силы. Это тот же самый мотор, что ставится в утилитарник L200/Triton в его самой «жирной» версии.

Помогать этому ДВС будет автоматическая коробка передач и «честная» система полного привода.

Возвращение Mitsubishi Pajero – одна из самых ожидаемых новинок для поклонников настоящих внедорожников. Судя по рендерам и первым подробностям, компания хочет сохранить брутальный характер модели, но при этом сделать ее заметно современнее и комфортнее. Интересно, что новый Pajero может совместить классическую рамную конструкцию с гибридными технологиями, чего раньше от этой модели сложно было представить.

Между тем, недавно японские СМИ раскрыли ориентировочные сроки дебюта этого внедорожника. По их информации, машину представят в конце этого лета – начале осени, а первые клиенты получат свои автомобили в конце 2026 – начале 2027 года.