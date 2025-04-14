Mitsubishi Pajero вернется вместе с высокопроизводительной версией Evolution

В 1997 году Mitsubishi выпустила высокопроизводительную модификацию внедорожника Pajero с приставкой Evolution, которая продержалась в продаже всего 2 года – 1999-го. В основе этой модели лежала вторая генерация оригинального «Паджеро», но машина обладала рядом особенностей, делавшей ее настоящим раллийным автомобилем.

Согласно свежим слухам, внедорожник Pajero вернется на конвейер в следующем году. И вместе с ним может дебютировать его модификация Evolution.

Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero Evolution

Как пишут японские инсайдеры, машина может получить обязательные атрибуты, свойственные ее предшественнице, такие как особый аэродинамический обвес. Независимый дизайнер «Enoch Gonzales» ранее показал, как может выглядеть такой автомобиль.

По его мнению, внедорожнику достанется короткобазный кузов с тремя дверьми, агрессивная передняя часть с необычной решеткой радиатора, Т-образными дневными ходовыми огнями и массивным бампером, а также корма, выделяющаяся большим спойлером на двери багажника.

Ранее сообщалось, что новое поколение Mitsubishi Pajero будет использовать менее внедорожную платформу CMF, но затем эти слухи были опровергнуты.

По последней информации, в основе машины будет лежать архитектура нового пикапа L200/Triton, но с собственной технологией электрического полного привода, которая должна гарантировать автомобилю сохранение способностей на пересеченной местности.

Интерьер внедорожника хотят улучшить по аналогии с кроссовером Outlander, наделив его большим количеством дорогих материалов отделки и технологий.

Что касается силовой конфигурации, то японские СМИ утверждают, что возрожденный «Паджеро» получит под капот 2,4-литровый 4-цилиндровый дизельный турбомотор L200/Triton, который может развивать до 204 лошадиных сил мощности.

Конструкция шасси машины будет адаптирована под отдельное место для аккумулятора, поэтому продавать внедорожник собираются исключительно как подключаемый гибрид.

Какое оснащение ждет версию Evolution, если она действительно увидит свет вместе с новым Pajero, пока неизвестно.