Новое поколение Honda Accord может подарить ему кузов фастбэк и революционный гибридный мотор

Honda готовится сменить поколение своего популярного седана Accord, представленного в 2022 году, и изменения в этой модели вполне могут оказаться одними из самых серьезных в ее истории. По крайней мере, на это указывают слухи, пришедшие из Японии.
В последние несколько лет «Хонда» планомерно трансформирует свой модельный ряд, внедряя новшества во все модели от Civic до Prelude. Одним из грядущих проектов, в котором эта тенденция продолжится, должен стать седан Accord, которому в 12-й генерации слухи обещают новый кузов фастбэк, гибридную силовую установку на базе мотора V6 и облегченное на 90 кг шасси.
Ожидается, что с модернизацией конкурент Toyota Camry получит более зрелый внешний облик, который одновременно с этим окажется более спортивным. Спереди японская «четырехдверка» D-класса должна обзавестись более закрытым дизайном в сочетании с глянцевой черной отделкой и активной системой воздухозаборников.
Боковой профиль приобретет эффект купе-фастбэка и местами может напомнить фанатам немецкого автопрома Audi A7. Дизайнеры Honda могут переработать корму машины, изменив ее практически до неузнаваемости. Но важнее всего то, какие технические изменения ждут новый Accord.
Если верить инсайдерским утечкам, в обновленном «Аккорде» стоит ждать нового гибридного двигателя V6, который станет заметным шагом вперед в сравнении с нынешней 2-литровой гибридной системой e:HEV мощностью 204 лошадиные силы. Производительность нового бензиново-электрического тандема должна оказаться заметно выше при сохранении низких показателей расхода топлива.
Кроме того, реформенный Accord может унаследовать у недавно возрожденного купе Prelude его систему переключения передач S+Shift, созданную для улучшения звуковых качеств машины.
Если Honda действительно внесет все эти изменения в проект нового «Аккорда», то эта модель может трансформироваться из D-седана в концепцию «четырехдверного автомобиля GT». Впрочем, пока все это слухи.
В России Accord давно потеряли былую популярность, особенно на фоне ухода Honda из нашей страны в 2022 году. Зато в Юго-Восточной Азии спрос на такие седаны по-прежнему очень высок. Можно предположить, что с крупной модернизацией этой модели интерес к ней там только вырастет, как, вероятно, и цены.