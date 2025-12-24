ДомойАвтоновости сегодняHonda разбила надежду поклонников Prelude

Honda разбила надежду поклонников Prelude

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия Honda Prelude 22 1

Появившийся в продаже в этом году Honda Prelude нового поколения подвергся жесткой критике со стороны первых владельцев за свою не самую впечатляющую динамику. Журналисты подсчитали, что с места до 100 километров в час это спортивное купе разгоняется за 9 секунд. 

В октябре у поклонников оригинального «Прелюд» появилась надежда, что возрожденная модель поедет быстрее, получив в 2027 году версию Type R, над которой якобы тайно работают инженеры «Хонды». Но, как оказалось, шансы на появление  такого варианта Prelude минимальны.

01 Honda Prelude Concept 1600
Honda Prelude 2025

Японские СМИ обратились к своим внутренним источникам внутри «Хонды» в отделах исследования и разработок, получив от них информацию о том, что в настоящее время никаких планов по выпуску высокопроизводительной версии Prelude нет. 

Кроме того, как отметили специалисты Honda, шансы на появление такой модификации близки к нулю, так как исторически у этой модели подобного исполнения никогда не было.

honda prelude interior 67eef2b902217
Honda Prelude 2025

Напомним, ранее инсайдеры сообщали о том, что высокопроизводительная версия Prelude Type R может получить под капот 2-литровый турбированный мотор, развивающий 330 лошадиных сил мощности и 420 Нм крутящего момента. 

Этого должно было оказаться достаточно для того, чтобы машина весом 1500 кг начала обеспечивать своим владельцам более захватывающие ощущения от вождения, чем с нынешним гибридным силовым агрегатом. 

Фото:Honda

Читайте также:

Последние новости:

