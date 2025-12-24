Honda разбила надежду поклонников Prelude

Появившийся в продаже в этом году Honda Prelude нового поколения подвергся жесткой критике со стороны первых владельцев за свою не самую впечатляющую динамику. Журналисты подсчитали, что с места до 100 километров в час это спортивное купе разгоняется за 9 секунд.

В октябре у поклонников оригинального «Прелюд» появилась надежда, что возрожденная модель поедет быстрее, получив в 2027 году версию Type R, над которой якобы тайно работают инженеры «Хонды». Но, как оказалось, шансы на появление такого варианта Prelude минимальны.

Honda Prelude 2025

Японские СМИ обратились к своим внутренним источникам внутри «Хонды» в отделах исследования и разработок, получив от них информацию о том, что в настоящее время никаких планов по выпуску высокопроизводительной версии Prelude нет.

Кроме того, как отметили специалисты Honda, шансы на появление такой модификации близки к нулю, так как исторически у этой модели подобного исполнения никогда не было.

Honda Prelude 2025

Напомним, ранее инсайдеры сообщали о том, что высокопроизводительная версия Prelude Type R может получить под капот 2-литровый турбированный мотор, развивающий 330 лошадиных сил мощности и 420 Нм крутящего момента.

Этого должно было оказаться достаточно для того, чтобы машина весом 1500 кг начала обеспечивать своим владельцам более захватывающие ощущения от вождения, чем с нынешним гибридным силовым агрегатом.