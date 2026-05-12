Новый Honda Civic сильно похудеет и станет экономичнее

Разработка нового поколения Honda Civic идет полным ходом. Даже несмотря на финансовые проблемы японского автопроизводителя, машина должна дебютировать в ближайшие годы. А саму ее ждет колоссальная «переделка» в сравнении с предшественницей.

Автомобиль должен удивить новым дизайном, другой платформой и силовой установкой, а также снижением веса, что сделает его более маневренным и экономичным.

От внешнего облика нового Civic ждут более спортивных черт, а также элементов оформления передней части кузова, схожих с возрожденным спорткупе Prelude. Машина получит агрессивный дизайн и переедет на новую «тележку».

В проекте нового Civic (кодовое обозначение FM) инженеры поставили перед собой цель снизить вес за счет инноваций в конструкции кузова и использования новых материалов.

Ожидается, что их усилия окупятся и машина «похудеет» примерно на 90 кг, что напрямую улучшит соотношение ее мощности к весу. Несмотря на использование альтернативных материалов, жесткость кузова на скручивание будет увеличена, что позволит добиться от автомобиля лучшей управляемости и экономичности.

По данным инсайдеров, Honda Civic следующего поколения будет комплектоваться гибридной силовой установкой e:HEV новой генерации, которая, как ожидается, задействует в своей основе 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый ДВС. Пару ему составят два электрических мотора.

Также в этой модели будет представлена система переключения передач S+Shift, которая ранее досталась новому Honda Prelude, и обновленная система помощи водителю Honda Sensing.

Премьера автомобиля должна состояться ближе к концу 2027 года.

Ранее сообщалось, что одновременно с новым Civic Honda готовит следующее поколение старшей модели Accord. Популярный седан D-класса может также перебраться на совершенно новую архитектуру, сильно измениться внешне и даже обзавестись гибридной силовой установкой на базе мотора V6.