Новая Lada, которой никогда не было, заменит Largus: что известно о новом минивэне RGB

В 2022-м году с уходом из России компании Renault «АвтоВАЗ» активно взялся за разработку отечественных проектов. Одним из них стал кроссовер Azimut, построенный на российской платформе B/C. Уже тогда было заявлено, что у этой модели будет прообраз в виде семейного минивэна, который в будущем заменит Largus (построен на базе Dacia).

В 2023-м году на «АвтоВАЗе» официально подтвердили, что разработка нового минивэна уже идет, а в 2025-м был представлен макет этой модели.

Машину назвали Lada B-Van, но в официальных документах компании она проходит под внутренним индексом RGB. Считалось, что она дебютирует в серийном виде в 2027 году, однако что-то пошло не по плану.

В конце прошлого года инсайдеры сообщили, что проект сдвигается на 1,5 – 2-года из-за финансовых проблем «АвтоВАЗа», а также из-за решения переделать уже утвержденный дизайн машины на новый. В итоге сроки запуска новинки перенесли на 2029 год.

Технических подробностей о новом минивэне Lada до сих пор не объявлено, но, учитывая, что машина строится на той же базе, что кроссовер Azimut, новая семейная модель «АвтоВАЗа» на 5-7 мест должна получить ту же самую «техничку», что и готовящийся к запуску в конце этого года SUV.

Тот, напомним, на первых порах будет комплектоваться «вазовскими» 1,6- и 1,8-литровыми бензиновыми атмосферными двигателями мощностью 120 и 132 лошадиные силы.

Кроме того, со временем кроссовер, скорее всего, предложат с турбомотором, который якобы заказали у одной неназванной китайской компании.

Как и в случае с «паркетником», новый минивэн Lada RGB будет исключительно переднеприводным автомобилем. Система 4WD в нем не предусмотрена конструкцией платформы.