Кроссовер Toyota Crown Sport в стиле Ferrari готовится к обновлению

Фото: Toyota

Подходит черед планового обновления кроссовера Toyota Crown Sport, который прославился в интернете за свое внешнее сходство с Ferrari Purosangue. Модернизация должна затронуть исключительно оснащение машины без крупных вмешательств в и без того привлекательный дизайн этого автомобиля.

Toyota Crown Sport дебютировал в серийном виде в 2023-м году. Машина сразу же стала интернет-мемом из-за практически идентичного профиля с одним из самых быстрых и дорогих «паркетников» в мире – Ferrari Purosangue.

Японская пресса утверждает, что один из самых стильных автомобилей в линейке «Тойоты» не претерпит существенных перемен во внешнем виде. С рестайлингом главное внимание будет уделено его опциональной составляющей, а также технической части.

Ожидается, что вслед за новым поколением Toyota RAV4 кроссовер Crown Sport обзаведется мультимедийной системой Arene OS, которая поддерживает более продвинутые функции интеллектуальной связи и может обновляться по беспроводной сети.

Что касается перемен в агрегатной части, то машине может оказаться положен обновленный 2,4-литровый турбодвигатель, работающий в составе гибридной силовой установки с повышенными характеристиками производительности. Сегодня его максимальная отдача составляет 340 лошадиных сил. Насколько этот показатель увеличится в рестайлинговой версии модели, пока неизвестно, но прибавка вряд ли окажется существенной.

В число других изменений, которые могут произойти с купе-кроссовером Toyota Crown Sport, может также войти система помощи водителю TSS 4.0, в которую добавятся такие функции, как система экстренного торможения EDSS и функция предотвращения резкого ускорения. Кроме того, улучшится работа системы предупреждения о движении автомобилей спереди и наличии объектов в «слепой» зоне, что должно положительным образом сказаться на безопасности машины.

Toyota, похоже, поняла, что с дизайном Crown Sport она и так попала в точку, поэтому серьезно менять внешность машины никто не собирается. Теперь акцент делают на технологиях и оснащении, чтобы кроссовер выглядел современно не только снаружи, но и внутри.

Кстати, компания продолжает постепенно обновлять семейство Crown, и теперь очередь дошла до версии Crossover. Судя по первым шпионским фото, компания решила не менять удачный стиль модели радикально, а сосредоточиться на точечных доработках и современных технологиях.