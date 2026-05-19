На тестах заметили рестайлинговый Toyota Crown Crossover

Toyota приступила к тестовым испытаниям обновленной версии модели Crown Crossover. Машину заметили на дорогах общего пользования Японии.

Культовая модель Toyota Crown пережила второе рождение в 2022 году, обзаведясь сразу четырьмя итерациями с приставками к названию: Sport, Sedan, Estate и Crossover. С тех пор прошло уже более 3 лет, поэтому всей этой когорте рано или поздно придется пройти через рестайлинг.

Одним из первых среди них, похоже, обновится модель Crown Crossover, модернизированная версия которой накануне была замечена на общественных дорогах Японии.

Замаскированный тестовый прототип был облачен в плотную камуфляжную пленку, не позволяющую рассмотреть кузов машины в деталях. Но о том, как машина изменится, уже есть несколько предположений от местных инсайдеров.

Линии кузова на фотографиях замеченного на испытаниях автомобиля выглядят практически такими же, как и прежде, щеголяя изящным покатым задним профилем.

Скорее всего, основные новшества рестайлингового Crown Crossover окажутся сосредоточены в интерьере, где изменится практически все. Машина может последовать примеру RAV4, который в новом поколении приобрел мультимедийную систему на базе Arene OS. В салоне автомобиля расположится большой планшетный дисплей, но о его диагонали информации пока нет.

По одной из версий, реформенный Toyota Crown Crossover переживет существенные улучшения с точки зрения активной безопасности. Так, к примеру, в этой модели может дебютировать система помощи водителю последней версии TSS+ 4.0 с новыми функциями, включая систему экстренного торможения EDSS и систему предотвращения резкого ускорения.

Кроме того, улучшению подвергнутся системы предупреждения о поперечном движении спереди и о наличии объектов в слепой зоне.

Крупных перемен в агрегатной части машины никто не ждет. Сейчас Crown Crossover, напомним, комплектуется исключительно гибридными силовыми установками, в основе которых лежат 2,4- и 2,5-литровые моторы (в первом случае с турбонаддувом).

В габаритном отношении автомобиль если и поменяется, то незначительно, и лишь за счет перелицованных бамперов. Нынешний Crown Crossover обладает длиной 4,9-метра при колесной базе в 2,8-метра.

Ранее сообщалось о другой важной модели в линейке Toyota, которую также ждет крупная переделка – Harrier. Кроссовер нового поколения, премьеру которого ждут после 2028 года, должен пережить существенную внешнюю и техническую трансформацию, став ближе к современным технологичным конкурентам.