Кроссовер Toyota Crown Sport оказался поразительно похож на суперкар Ferrari дороже 40 миллионов рублей

Компания Toyota известна тем, что выпускает надежные автомобили, считающиеся образцом соотношения цена/качество. В 2023 году японцы решили обновить и без того свою легендарную линейку автомобилей Crown, включив в нее седан, кроссовер, универсал и спортивный вседорожник, получивший имя Crown Sport.

Машина не была заявлена как суперкар, а представляла собой доступный SUV среднего размера. Но, как заметили недавно в интернете, с определенного ракурса ее легко можно спутать с итальянским спортивным «паркетником» Ferrari Purosangue стоимостью 400 тысяч долларов (более 40 миллионов рублей).

На необычное сходство двух абсолютно противоположных по философии кроссоверов обратила внимание съемочная группа YouTube-канала «Fast Lane Car», которая заметила обе машины на парковке рядом друг с другом и была поражена их практически 100-процентной идентичностью.

Сверху – Toyota Crown Sport, снизу – Ferrari Purosangue

Блогеры выложили этот снимок со сравнением автомобилей в Сеть, чем вызвали активное обсуждение этого ранее неизвестного для многих факта. Причем некоторые пользователи Сети обратили внимание на еще одно жуткое сходство этих машин.

Передняя часть кроссовера Toyota Crown Sport

Оказалось, что в Toyota разместили логотип Crown в виде короны ровно в том месте, где находится оригинальная желтая эмблема Ferrari с гарцующим жеребцом в кроссовере Purosangue.

Передняя часть Ferrari Purosangue

Но еще забавнее выглядит тот факт, что Toyota Crown Sport и Ferrari Purosangue дебютировали практически в одно и то же время – в 2022-м году. Поэтому вероятность, что кто-то воспользовался наработками конкурента не высока.

В реальности Ferrari Purosangue немного крупнее Toyota Crown Sport (итальянец длиннее японца на 263 мм, а также шире и выше). Сравнивать их техническое оснащение и вовсе не имеет особого смысла.

«Тойотовский» кроссовер комплектуется 2,4-литровым турбо-гибридным мотором на 340 лошадиных сил, что гарантирует машине разгон от 0 до 100 км/ч за 6-секунд. В то время как «Феррари» использует 6,5-литровый атмосферный V12 на 715 л.с. и ускоряется до «сотни» с места всего за 3,3-секунды.