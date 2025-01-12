Кроссовер Toyota Crown Sport оказался поразительно похож на суперкар Ferrari дороже 40 миллионов рублей

Компания Toyota известна тем, что выпускает надежные автомобили, считающиеся образцом соотношения цена/качество. В 2023 году японцы решили обновить и без того свою легендарную линейку автомобилей Crown, включив в нее седан, кроссовер, универсал и спортивный вседорожник, получивший имя Crown Sport.
Машина не была заявлена как суперкар, а представляла собой доступный SUV среднего размера. Но, как заметили недавно в интернете, с определенного ракурса ее легко можно спутать с итальянским спортивным «паркетником» Ferrari Purosangue стоимостью 400 тысяч долларов (более 40 миллионов рублей).
На необычное сходство двух абсолютно противоположных по философии кроссоверов обратила внимание съемочная группа YouTube-канала «Fast Lane Car», которая заметила обе машины на парковке рядом друг с другом и была поражена их практически 100-процентной идентичностью.
Блогеры выложили этот снимок со сравнением автомобилей в Сеть, чем вызвали активное обсуждение этого ранее неизвестного для многих факта. Причем некоторые пользователи Сети обратили внимание на еще одно жуткое сходство этих машин.
Оказалось, что в Toyota разместили логотип Crown в виде короны ровно в том месте, где находится оригинальная желтая эмблема Ferrari с гарцующим жеребцом в кроссовере Purosangue.
Но еще забавнее выглядит тот факт, что Toyota Crown Sport и Ferrari Purosangue дебютировали практически в одно и то же время – в 2022-м году. Поэтому вероятность, что кто-то воспользовался наработками конкурента не высока.
В реальности Ferrari Purosangue немного крупнее Toyota Crown Sport (итальянец длиннее японца на 263 мм, а также шире и выше). Сравнивать их техническое оснащение и вовсе не имеет особого смысла.
«Тойотовский» кроссовер комплектуется 2,4-литровым турбо-гибридным мотором на 340 лошадиных сил, что гарантирует машине разгон от 0 до 100 км/ч за 6-секунд. В то время как «Феррари» использует 6,5-литровый атмосферный V12 на 715 л.с. и ускоряется до «сотни» с места всего за 3,3-секунды.