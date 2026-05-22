Внедорожный кемпер Greenlander Sherpa на базе Mercedes Sprinter обновился

Текст: Алиса Шашкова
Фото: Greenlander

Компания Greenlander показала новый вариант своего внедорожного кемпера Sherpa. И если раньше эта модель базировалась на платформе Iveco Daily 4×4, то теперь в ее основу лег никто иной, как Mercedes Sprinter.

Экспедиционные автодома в последнее время стали очень популярными во всем мире. Как правило, все они выглядят одинаково – это угловатые внедорожные грузовики с жилым модулем в задней части кузова, который оборудован всем необходимым для комфортного пребывания даже в самых отдаленных уголках планеты.

Этот же рецепт компания Greenlander использовала при создании обновленной версии автодома Sherpa. Проект, сменивший базу с грузовика Iveco на Mercedes, будет оснащен знаменитым дизельным мотором из Штутгарта мощностью 190 лошадиных сил и полупостоянным полным приводом, передающим крутящий момент на переднюю ось при необходимости. 

Greenlander

Внутри новый Sherpa предложит интерьер, который по оформлению напоминает скорее малогабаритную квартиру в скандинавском стиле, нежели традиционный жилой кластер брутального внедорожного кемпера. 

В кабине, изготовленной из композитных материалов на основе натуральных волокон (с габаритами 4,14-метра в длину, 2,17-метра в ширину и 2,15-метра в высоту), скрывается кухня с газовой плитой, духовым шкафом и раковиной, небольшой складной стол для приема пищи с удобными креслами, двухспальная кровать и санузел с унитазом, компактным умывальником и душем.

Разработчики кемпера предусмотрели в нем множество продуманных мест для хранения вещей, но при этом смогли сохранить концепцию минимализма.

Коллаж: Daily-Motor/Greenlander

Новые Greenlander Sherpa станут доступны для покупателей под заказ со следующего года, а первые серийные машины доедут до клиентов компании ближе к началу 2028-го.

В России интерес к подобным машинам тоже постепенно растет, хотя из-за высокой цены они пока остаются скорее техникой для энтузиастов и дальних экспедиций. Одним из недавних проектов, о которых мы рассказывали, был камуфляжный автодом на базе «Урал Next», удививший при своей брутальной внешности уютным и продуманным жилым модулем.

Правда, цена такого автомобиля удручает и не по карману простому человеку. Стоимость такого кемпера, заявленная на сайте производителя, составляет ни много ни мало 19,7 млн рублей.

