Независимый концепт-арт несуществующего кроссовера BMW X9

Компания BMW планомерно обновляет свою линейку SUV. Сначала модернизацию пережил кроссовер X3, а недавно баварцы сменили поколение X5.

Сейчас своей очереди ждут модели X6 и X7, но в ближайшем будущем у всех SUV-моделей немецкого бренда может появиться старший брат, который займет место флагмана. Такой автомобиль может получить имя X9 и навязать конкуренцию Audi Q9 и Cadillac Escalade.

Несмотря на то, что BMW пока не подтвердила разработку новой большой SUV-модели, независимые дизайнеры уже начали фантазировать на этот счет.

Одним из таких деятелей оказался художник Карл Чан – выпускник магистерской программы по интеллектуальной мобильности Королевского колледжа искусств в Лондоне. В социальных сетях он известен под именем carlchan100 и регулярно публикует цифровые проекты автомобилей.

Независимый концепт-арт несуществующего кроссовера BMW X9

Получившиеся у него концепт-арты нового BMW X9 демонстрируют машину с массивным кузовом и трехрядным салоном.

Передняя часть объединяет раздельную оптику, знакомую по нынешнему BMW X7, и крупную решетку радиатора. В ее оформлении прослеживаются мотивы новой дизайнерской концепции Neue Klasse, адаптированные под более элегантный и солидный облик флагманской модели.

Боковины автомобиля отличаются выраженной плечевой линией и широкими задними крыльями. За счет массивных колесных арок и объемных кузовных панелей внедорожник выглядит особенно крупным.

Независимый концепт-арт несуществующего кроссовера BMW X9

Сзади дизайнер использовал светодиодные фонари в стилистике Neue Klasse и рельефный бампер. Его форма визуально увеличивает нижнюю часть кузова и подчеркивает ширину машины.

Еще одна заметная на рендерах деталь – панорамная стеклянная крыша, протянувшаяся практически на всю длину автомобиля.

Независимый концепт-арт несуществующего кроссовера BMW X9

Независимый художник показал на концепт-артах даже гипотетическое оформление интерьера BMW X9.

Как видно на этом изображении, кроссовер может получить сдвоенный экран цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы, двухспицевый овальный мультируль, а также глянцевую накладку на центральном тоннеле, очевидно, скрывающую под собой слоты для беспроводной зарядки смартфонов и ниши для хранения мелочевки.

Какой окажется техническая основа будущего BMW X9, если ему дадут зеленый свет, пока большой вопрос, ответа на который нет. Скорее всего, кроссовер будет построен на модернизированной архитектуре CLAR и получит мощные бензиновые и электрифицированные двигатели.

Производство машины могут организовать в США, а сама она в случае выхода на рынок займет верхнюю позицию в иерархии кроссоверов BMW, оказавшись не только крупнее X7, но и дороже нынешнего SUV-флагмана баварской марки.

Между тем, недавно стало известно, как может поменяться внешне с рестайлингом BMW X1, являющийся самым доступным «паркетником» в линейке немецкого бренда.