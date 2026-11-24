Компания SPIEGEL представила комплект деталей для коммерческого минивэна Suzuki Every и пассажирского Every Wagon. Обновки придают этим компактным автомобилям черты своего гораздо более известного родственника Jimny.

Премьера боди-кита для модели Every от ателье Spiegel Racing Equipment состоялась 19 ноября 2026 года. Комплект доработок предназначен для Suzuki Every поколения DA17 и его пассажирской версии Every Wagon.

Передний бампер сохранил узнаваемые черты оригинального Suzuki Jimny, однако его нижняя часть заметно укорочена по сравнению со штатной деталью Every. За счет этого передняя часть автомобиля получилась компактнее и приобрела более выраженный внедорожный вид. Встроенная в бампер решетка получила пять крупных секций, напоминающих оформление культового Jimny.

Задний бампер тюнеры из Японии также сделали короче. Его конструкция предусматривает установку оригинальных фонарей от Jimny поколения JB64. Разработчики сохранили возможность монтажа штатного датчика помощи при движении задним ходом, поэтому внешнее обновление не требует отказа от этой функции безопасности.

Для передней части было также предусмотрено несколько дополнительных аксессуаров. В их числе – защитная пластина из стекловолокна, которая закрывает радиаторы и другие элементы, ставшие заметными после укорачивания бампера. Деталь поставляется без окраски и может быть покрыта краской в цвет кузова.

Еще один вариант оснащения – защита переднего бампера. Она сочетает элементы из нержавеющей стали с черным покрытием под сталь и небольшую защитную пластину. Для версий Every Van без заводских противотуманных фар предусмотрены специальные заглушки, закрывающие отверстия под их установку.

Стоимость новых деталей Spiegel для Suzuki Every уже раскрыта. Передний бампер из стекловолокна без окраски оценен в 75 тысяч 900 иен (около 39 тысяч рублей), задний – в 72 тысячи 600 иен (примерно 37 тысяч рублей).

За защитную пластину днища придется заплатить 45 тысяч 100 иен (около 23 тысяч рублей), а за защиту переднего бампера – 96 тысяч 800 иен (без малого 50 тысяч рублей по текущему курсу).

Напомним, ранее стало известно, что Suzuki готовит модернизацию внедорожника Jimny. Премьера реформенной модели может состояться уже в 2027 году.