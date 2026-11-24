Компьютерная визуализация дизайна нового роскошного купе Toyota Century Coupe (2027)

Компания Toyota продолжает превращать Century в самостоятельный бренд автомобилей ультралюксового класса. Следующим шагом может стать выпуск крупного двухдверного купе, которое дополнит существующие седан и внедорожник. Несмотря на то, что руководство марки пока не подтвердило планы по запуску этой модели, появления ее серийной версии ждут уже в конце 2027 года.

Первый Toyota Century дебютировал в 1967 году и был создан к 100-летию со дня рождения Сакити Тойоды, основателя Toyota Industries. Второе поколение появилось в 1997 году и получило 5-литровый двигатель V12, ставший одной из главных особенностей модели. В 2018 году дебютировала третья генерация седана, а в 2023-м семейство впервые пополнилось крупным внедорожником.

Накануне независимые дизайнеры из Японии подготовили компьютерные изображения этого роскошного купе, которому предстоит побороться за покупателей с родоначальниками сегмента, такими как Rolls-Royce и Bentley.

Автомобиль на рендерах сохранил классические пропорции большого купе: длинный капот, короткую заднюю часть и плавную низкую линию крыши. Передняя часть получила массивную сетчатую решетку радиатора с фирменной эмблемой феникса в центре. По бокам расположились угловатые воздухозаборники, а головная оптика получила четыре узких светодиодных элемента.

Компьютерная визуализация дизайна нового роскошного купе Toyota Century Coupe (2027)

Образ люксового двухдверного автомобиля дополнили крупные многоспицевые колеса, обновленные боковые зеркала, передний спойлер и спортивные пороги.

Какими двигателями собираются комплектовать эту модель, пока загадка, но японские инсайдеры пишут, что для нового Century Coupe могут предложить доработанную подключаемую гибридную систему с 3,5-литровым двигателем V6. В актуальном внедорожнике Century этот агрегат выдает суммарную мощность в 412 л.с.

По другой версии, для нового роскошного купе Toyota могут предложить еще более экзотический вариант силовой установки с 6-литровым двигателем V12 и двумя электромоторами, но пока никаких логических доводов в пользу реализации этой версии нет.

Ожидаемая стоимость Century Coupe может превысить 30 миллионов иен (более 15,4 млн российских рублей по текущему курсу). Для сравнения, актуальный внедорожник Century в Японии стоит от 25 миллионов иен с учетом налогов (от 12,9 млн российских рублей по нынешнему курсу валют).

Ожидается, что новинку будут выпускать небольшими партиями с возможностью индивидуальной настройки под заказчика.

Этой весной Дейли-Мотор рассказывал, что внедорожник Toyota Century продают в России в несколько раз дороже, чем у себя на родине в Японии.