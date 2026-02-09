ДомойАвтоновости сегодняХардкорный камуфляжный автодом на базе «Урал Next» удивил уютным жилым модулем

Хардкорный камуфляжный автодом на базе «Урал Next» удивил уютным жилым модулем

Текст: Ростислав Архипов
Представлен новый дом на колесах на шасси популярного грузовика Ural

DSC05654 HDR 1

Российский рынок автомобильных домов пополнился новым проектом известной нижегородской фирмы «Волгатрейд», которая специализируется на таком виде техники. Специалисты этой компании подготовили новый экспедиционный автодом, который опирается на шасси знаменитого российского грузовика «Урал Next». 

Машина была специально подготовлена к бездорожью, получив особый цвет кузова «Степной камуфляж», на котором хуже видны следы грязи, две мощные электрические лебедки и дополнительный светодиодный фонарь-прожектор.

DSC05678 HDR 1
Автодом на базе Урал Некст

Жилой модуль 6-колесного автодома обладает габаритами 5,3 x 2,4 x 2-метра и утеплен внутри, чтобы его можно было использовать даже в суровых климатических условиях. Температура внутри поддерживается кондиционером и производительным отопителем.

За уютную атмосферу внутри отвечает отделка из влагостойкой березовой фанеры, а также продуманное освещение. 

22 1

Для путешественников доступен 2-ярусный спальник с рундуками, дополнительное спальное место, стол-трансформер, гардероб и множество систем для хранения вещей.

Угловая кухня оборудована столешницей, выполненной из искусственного камня, а также может похвастать наличием газовой плиты, вытяжки, «микроволновки» и холодильника объемом 100 литров. 

33 1 2

В санузле установлен подогреваемый душевой поддон, биотуалет, раковина и другие аксессуары удобства, нехарактерные для экспедиционных машин этой категории. 

55 1

Энергосистема автодома поддерживается внешним вводом на 220 В, двумя батареями на 100 А/ч, инвертором и бензиновым генератором. 

За развлечения внутри отвечает телевизор диагональю 32 дюйма и акустическая система. 

Согласно заявленным характеристикам, дом на колесах предусмотрен для размещения на ночлег до 5 человек. Его цена без шасси «Урал Next» составляет 8 миллионов 730 тысяч рублей. Вместе с ним стоимость автодома вырастает до 19 миллионов 710 тысяч рублей соответственно.

Фото:Kung.ru

