Kia готовит второй масштабный рестайлинг седана K5: первые изображения новинки

Цифровые художники на основе шпионских фото подготовили первые рендеры нового Kia K5, который готовится пережить второе по счету обновление ради продления своего жизненного цикла.

Действующее поколение бизнес-седана Kia K5 представлено на рынке с 2019 года. В 2023-м году этот корейский конкурент Toyota Camry и Honda Accord прошел через модернизацию. И, похоже, в самой «Киа» пока не решили, будут ли продолжать историю этой модели с учетом падения спроса на легковые 4-дверки.

Впрочем, судя по шпионским фото, корейский автопроизводитель не готов резко расстаться с «Ка пятой» и вместо выхода ее полностью новой генерации ограничится вторым рестайлингом.

Как может выглядеть такой автомобиль, накануне показала студия-дизайна «NYMammoth», разместившая в открытом доступе реалистичные рендерные изображения обновленного Kia K5.

Рендер: NYMammoth

Если верить тому, что в итоге у цифровых художников получилось, известный седан D-класса «Киа» переживет полную переделку внешнего облика, сменив философию дизайна. Машина может унаследовать визуальное ДНК концепт-кара Vision Meta Turismo, представленного в конце прошлого года.

Новинка на рендерах получила динамичный силуэт и фирменную световую подпись «Star Map» второго поколения, фары Cuba Matrix и совершенно другие бамперы, перелицованные боковины кузова со скрытыми в дверях выдвижными ручками, а также другие задние фонари, выполненные в форме бумерангов.

В салоне новые Kia K5, по слухам, получат переделанную переднюю панель с новейшей информационно-развлекательной системой на базе операционной технологии Pleos.

Технические подробности о машине пока засекречены, однако с учетом того, что речь идет скорее о рестайлинге, нежели о полноценной смене поколения, крупных перемен по агрегатной части автомобиля ждать точно не стоит.

В линейку двигателей обновленного K5 войдут как классические ДВС, так и гибридные силовые установки, в том числе подзаряжаемая гибридная система PHEV с увеличенным запасом хода при езде исключительно на электрической тяге.

Презентовать такой седан могут в следующем году, а во второй его половине должны начать его серийный выпуск. Первыми новые K5, по традиции, получат корейские покупатели.

