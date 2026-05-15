Kia Sorento поколения MQ5 показали неофициально

Kia Sorento актуального поколения

Нынешняя генерация кроссовера Kia Sorento предлагается на мировом авторынке с 2020 года. Машина прошла через крупное обновление в 2023-м, изменившись внешне, внутренне и технически.

В скором времени этому популярному семейному SUV «светит» переход в новое поколение. Чего можно ждать от модернизации автомобиля, на днях показали цифровые художники.

Студия «NYMammoth» опубликовала серию рендерных изображений Kia Sorento поколения MQ5, которое, как ожидается, будет представлено в течение 2027 года в Южной Корее, но в США и Европе появится еще позже – не раньше 2028-го.

Рендер Kia Sorento поколения MQ5

На компьютерной визуализации, размещенной в интернете, можно рассмотреть перелицованную переднюю светотехнику, переделанную радиаторную решетку, а также новый бампер и даже выдвижные дверные ручки.

Сзади машина должна измениться за счет вертикальных фонарей, выполненных в стиле свежего поколения старшего брата Telluride.

Рендер Kia Sorento поколения MQ5

Внутри «паркетника», скорее всего, дебютирует новейшая мультимедийная система Pleos Connect разработки Hyundai Group. В перспективе ее будут устанавливать во все свежие модели концерна: от Tucson нового поколения до обновленного Santa Fe и всех новых Kia.

Подробности о том, как кроссовер поменяется агрегатно в пятой итерации, пока не приводятся. Ходят слухи, что продавать его будут только в бензиново-электрических модификациях, но на отдельных рынках все же могут сохраниться классические ДВС без электрических довесков.

В подключаемой PHEV-версии запас хода только на электричестве у модели может достигнуть 100 км, чего будет достаточно, чтобы соответствовать этому показателю всех своих современных конкурентов.

С выходом Kia Sorento 5 поколения эта модель может заметно подорожать к предшественнику. По предварительным подсчетам, средняя прибавка в цене составит порядка 4 тысяч долларов (около 300 тысяч рублей).