Эксперты проанализировали надежность мотора Honda L15B7 и перечислили его главные недостатки

Фото: Honda

Автомобили Honda за долгие годы производства прославились репутацией безотказных. И во многом это стало возможно за счет надежной линейки двигателей, образцом среди которых являются серии B и K. И не одни они.

Впрочем, даже в бочке меда есть ложка дегтя. И этой ложкой называют никого иного, как двигатель L15B7. Этот 1,5-литровый 4-цилиндровый турбомотор L-серии печально известен не только в России, но и во всем мире, отличаясь от своих родственников хорошими показателями мощности (от 175 до более 200 л.с.) за счет объема турбины, но частыми техническими проблемами.

Американский портал «Jalopnik» даже назвал мотор Honda L15B7 одним из худших, если не худшим двигателем «Хонды».

Одной из главных проблем этого силового агрегата называют разбавление масла бензином при недостаточном прогреве. Этот недостаток был особенно актуален для стран с холодным климатом, в том числе России и Канады.

Из-за того, что несгоревшее топливо не испарялось, эффективность масляной пленки резко снижалась, а внутренние компоненты не получали достаточной смазки.

Ситуация усугублялась тем, что мотор оснащен системой непосредственного впрыска топлива, то есть форсунка впрыскивает топливо непосредственно в камеру сгорания. Холодный запуск и длительная работа на холостом ходу, а также короткие поездки резко снижали ресурс мотора.

Двигатель Honda L15B7 (Фото: Honda)

Но разбавление масла было не единственной проблемой двигателя Honda L15B7. Владельцы машин с такими моторами (от Civic до Accord и CR-V) сталкивались с накоплением сажи, что приводило к неравномерной работе и плохому отклику на нажатие педали газа.

Но даже это еще не все. Так, к примеру, обладатели автомобилей с мотором L15 сталкивались с выходом из строя прокладки блока цилиндров. Этот конструктивный недостаток проявлялся в основном у тех, кто пытался заниматься тюнингом и повышать давление наддува.

К другим проблемам, которые свойственны двигателю Honda L15B7, американские эксперты отнесли ослабление и выход из строя актуатора перепускного клапана, чрезмерный расход масла, износ цепи ГРМ, а также утечки охлаждающей жидкости.

Что интересно, несмотря на такой огромный список потенциальных проблем, некоторые владельцы автомобилей Honda с двигателями L15 никогда на них не жаловались. Поэтому не исключено, что большая часть его неисправностей перестает быть актуальной при надлежащем техническом обслуживании.

Впрочем, у «Хонды» есть моторы, которые будут безотказно работать на протяжении многих сотен тысяч километров даже при минимальном внимании к ним со стороны владельца.

Більш того, при удачном стечении обстоятельств автомобили с ними способны преодолевать отметки пробега в 600 тысяч км.