Двигатель Honda, которому нипочем даже 600 тысяч км пробега

Автомобили Honda за долгие годы завоевали репутацию крайне надежных. И во многом это связано с выносливостью одного из их моторов, который на своем примере доказал, что для него не предел даже полмиллиона накатанных километров.

Речь идет о семействе двигателей K-серии, которые заменили легендарные моторы Honda B-Series. Они использовались и продолжают использоваться в широком спектре седанов, купе и кроссоверов не только «Хонды», но и ее премиального суббренда Acura.

Моторы K-Series – это рядные 4-цилиндровые двигатели с цельноалюминиевой конструкцией и легендарной системой i-VTEC. И если общепринятый ресурс службы японского силового агрегата составляет примерно 300 тысяч км, то двигатели K-Series Honda значительно превосходят этот километраж.

Владельцы машин с такими моторами нередко заявляют о том, что им удается проезжать без серьезных проблем около 500-600 тысяч км.

Продуманная конструкция – залог долговечности

В семействе K-Series Honda существует два варианта моторов: K20 и K24. Они различаются рабочим объемом и настройками, но обладают одинаковой надежной конструкцией с упором на долговечность, теплоотвод и сверхэффективные механические процессы.

Литой алиминиевый блок и головка цилиндров обладают легкостью и превосходной тепловой эффективностью, а чугунные гильзы цилиндров лучше выдерживают нагрев и меньше изнашиваются.

Внутренние детали, включая коленчатые валы и другие вращающиеся части, изготовлены методом ковки. Это делает их прочнее и устойчивее к усталости металла, чем литые. Поскольку они работают при умеренной степени сжатия и в пределах консервативных проектных параметров, эти компоненты испытывают меньшую нагрузку при нормальной эксплуатации, что приводит к их меньшему износу.

В двигателях K-Series также используются цепные приводы распредвалов вместо ременных, потому что они являются более долговечными и не требующими частого обслуживания.

Слабые стороны

Но называть моторы K-серии на 100-процентов безотказными – глупо. Любая механическая деталь в определенный момент времени может выйти из строя. И чем сложнее ее конструкция, тем быстрее это происходит.

При очень больших пробегах двигатели K-Series могут страдать от утечек масла через прокладки и сальники. Признаком того, что двигатель растратил большую часть своего ресурса, может также служить износ натяжителя цепи ГРМ.

Кроме того, в моторах с непосредственным впрыском может накапливаться нагар на впускных клапанах, но это скорее вопрос технического обслуживания, нежели ремонта.