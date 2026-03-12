ДомойАвтоновости сегодняHonda Civic могут не узнать в новом поколении

Honda Civic могут не узнать в новом поколении

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
Снимок экрана 2026 03 12 в 19.45.08

Действующее, 11-е поколение популярного седана Honda Civic появилось на свет в 2021 году. В 2024-м эта японская 4-дверка была обновлена. Ходят слухи, что в «Хонде» уже занялись разработкой следующей, двенадцатой по счету генерации этого автомобиля.

Подтвержденных подробностей о нем пока нет, зато вокруг проекта циркулирует немало слухов. Подогреть их недавно решил малазийский цифровой художник «Theottle».

Дизайнер вдохновился внешним видом представленного на прошлой неделе электрического кроссовера Insight и подготовил собственную визуализацию экстерьера Honda Civic двенадцатой генерации, которая обещает дебютировать в ближайшие годы.

Серия рендеров машины демонстрирует виртуальный автомобиль в ракурсе три четверти как спереди, так и сзади.

Снимок экрана 2026 03 12 в 19.43.59
Honda Civic 12 поколения (спекулятивный рендер)

На изображениях отчетливо видны новые бумерангообразные фары, срисованные с возрожденного Insight (двойник китайской модели Honda e:NS2). Причем аналогичная по конструкции светотехника установлена не только спереди, но и сзади седана.

Среди других потенциальных визуальных новшеств будущего поколения Civic можно выделить полное отсутствие решетки радиатора, которую заменяет большой нижний воздухозаборник, и по-новому скроенные бамперы.

Снимок экрана 2026 03 12 в 19.44.16
Honda Civic 12 поколения (спекулятивный рендер)

Никаких достоверных сведений о том, что за моторы будут положены 12-й генерации Honda Civic пока нет. Скорее всего, в качестве одного из вариантов выступит новейшая двухлитровая «четверка», состыкованная с электрической системой.

Ее экономичность может оказаться примерно на 10 процентов лучше, чем в случае с аналогами, а мощность должна превысить отметку в 200 л.с. Помогать мотору будет автоматическая коробка передач со спортивной функцией S+Shift. 

Презентовать новый Honda Civic могут ориентировочно в 2027 году. 

Фото:Theottle/YouTube

