Новый минивэн от «АвтоВАЗа» на базе Lada Azimut: что известно о Lada B-VAN

Рендер: Daily-Motor/ИИ

О скором появлении нового минивэна «АвтоВАЗа» стало известно еще осенью 2018 года. Изначально речь шла о модели Lada, которая должна была базироваться на платформе Renault и стать бейдж-инжиниринговой копией «каблучка» Dokker, но после 2022 года все эти планы были полностью свернуты.

В 2023-м году в прессе начали циркулировать слухи о двух новых проектах «АвтоВАЗа», которые будут базироваться на платформе Lada Vesta (шасси B/C). Первым в итоге стал кроссовер Lada Azimut, который сейчас готовится к серийному производству, а вторым окажется минивэн Lada B-VAN. Последний пока был представлен только в качестве макета (в начале 2025 года).

Разумеется, никакие технические подробности о нем раскрыты не были, но, учитывая родство с Lada Azimut, можно предположить, что комплектовать B-VAN будут теми же моторами. Сейчас для кроссовера заявлены 1,6- и 1,8-литровые бензиновые «атмосферники» на 120 и 132 лошадиные силы.

Впоследствии этот список расширят китайским полуторалитровым турбомотором, а затем, возможно, даже подключаемой гибридной силовой установкой PHEV.

Длина минивэна Lada должна составить 4,6-метра, а 7-местный салон будет предлагаться в качестве опции. Причем на «АвтоВАЗе» уверяют, что третий ряд кресел будет представлять собой «не какие-то приставные стульчики, а полноценные сиденья».

Казалось, что все идет по плану и этот проект, в документах обозначенный как RGB, будет реализован в обозначенные сроки (в 2027-м году), однако в конце 2025-го года многое изменилось. Инсайдеры сообщили, что запуск минивэна Lada откладывается на полтора-два года и машина появится не раньше 2029 года.

Впоследствии на «АвтоВАЗе» заявили, что B-VAN будет дожидаться, когда в Россию вернется платежеспособный спрос. И с учетом того, как сейчас складываются дела в экономике, это вряд ли произойдет в ближайшие годы.

Компания осторожно оценивает текущее состояние рынка и покупательскую способность россиян.

Если экономическая ситуация улучшится, такой автомобиль вполне способен занять нишу семейных машин, которая сейчас фактически пустует. И, возможно, в перспективе станет сменщиком устаревающего с каждым годом Lada Largus, построенного на базе уже давно снятого с конвейера румынского универсала Dacia Logan MCV первого поколения.