Новый минивэн Lada на замену Largus: все пошло не по плану

Текст: Алексей Шмидт
С момента выхода из «АвтоВАЗа» акционеров Renault российский автопроизводитель определил для себя несколько приоритетных моделей, которые должны быть созданы собственными усилиями компании. Первая из них (кроссовер) уже дебютировала и получила имя Azimut. А следующим на очереди значился минивэн, представленный в начале года в виде макета.

Считалось, что официальная премьера этой модели может состояться ориентировочно в 2026 году, а в продажу машина поступит в 2027-м. Но, судя по всему, автомобиль придется ждать гораздо дольше. 

Не так давно инсайдеры, знакомые с ситуацией внутри «АвтоВАЗа», рассказали, что в график реализации свежих проектов Lada будут внесены коррективы, которые сдвинут запуск новых моделей на 20-24 месяца. 

Макет нового минивэна Lada B-Van

Проект Lada B-Van (он же Lada RGB в заводской документации) с учетом новых вводных появится не раньше 2029 года. 

В чем причина столь большой отсрочки с запуском минивэна на базе Lada Azimut пока неизвестно, но, очевидно, «АвтоВАЗ» столкнулся с какими-то серьезными проблемами. Ведь вместе с этой моделью компании пришлось перенести также запуск универсала на базе старой Lada Granta и Chevrolet Niva с удлиненным задним свесом.

Утекший в Сеть скриншот с техническими данными нового минивэна Lada (источник: блогер KhaDM)

Ранее из утечки в Тольятти стало известно, что длина нового минивэна Lada, который должен был оказаться преемником Lada Largus, составит 4,6-метра.

Расстояние между осями машины достигнет 2,9-метров, а внутри расположится до трех рядов сидений. Диван на «галерке» будет складываться, высвобождая при необходимости пространство для багажа. 

«Технику» новый минивэн, по слухам, унаследует у кроссовера Azimut. И, как и его соплатформенник, получит исключительно передний привод.

Фото:Lada, соцсети

